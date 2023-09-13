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快訊／基泰監測資料鑑定出爐！　蔣萬安：將福益營造、建築師移送懲戒

記者袁茵／台北報導

基泰建設造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，但基泰委託的儀大工程顧問公司7月26日監測報告顯示，坍塌前44天結論就寫「部分監測儀器已超出警戒值」，且9月1日就給基泰大直建案主任一份「監測異常告知單」。台北市政府11日下午拿到基泰所有監測報告，台北市長蔣萬安13日宣布，鑑定報告已經出爐，將懲戒營造商福益營造與建築師。

▲▼大直事件已塌陷25戶安置補助說明會。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔣萬安、李四川出席大直事件已塌陷25戶安置補助說明會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

台北市政府都發局13日晚間7時，針對大直嚴重受災戶25戶進行安置補助說明會，蔣萬安原訂不會出席，但13日下午臨時新增行程，與台北市副市長李四川等人一同參與，並且會前接受媒體訪問。

▲▼大直事件已塌陷25戶安置補助說明會。（圖／記者周宸亘攝）

被問到監測報告是否已經出爐，是否確定要懲戒營造商與建築師？蔣萬安證實，三大公會針對監測資料的鑑定報告已經出爐，各大公會都指出，工地沒有針對監測系統的事情做相關因應跟積極作為，造成鄰近建物塌陷，進而讓後續災害發生。

蔣萬安提及，福益營造登記在新北市，他已經要求建管處14日上午正式發文新北市，將福益營造相關專屬工程人員，依照違反《營造業法》做懲戒；而建築師登記在台北市，將會依照違反《建築法》移送懲戒。

媒體追問，營造商與建築師是否很早就知道監測數值有異狀？蔣萬安回應，根據三大公會專業判定，以及今天相關結果正式出爐，三大公會其實都有共同結論，工地當時沒有針對示警做出因應作為，進而造成25戶該棟傾斜塌陷災害，所以北市府必須依照相關規定，將建築師、施工人員、專屬工程人員移送懲戒。

▲▼大直事件已塌陷25戶安置補助說明會。（圖／記者周宸亘攝）

台北市議員王世堅、陳怡君11日踢爆，基泰建設委託的儀大工程顧問公司監測報告顯示，7月26日、出事前44天，當時連續壁已經完工，仍然處於保養期，尚未大規模開挖，但監測報告已有嚴重異狀，在報告中的安全管理值，其警戒值跟行動值的監測數據，早已超出安全範圍，但基泰仍不把民眾的生命當一回事。

台北市議員柳采葳12日再爆，儀大工程顧問公司9月1日就通知基泰大直建案工地的張姓主任「有點糟」，並給了一份「監測報告」與「監測異常告知單」，質疑基泰早就知道工地的監測數值是有問題，但還是未停工，進而導致這次事件。

據了解，台北市政府都發局於11日下午收到基泰建設的監測報告，針對目前內容是否有異常？李四川12日於大直受訪時表示，所有監測資料，包括監工日誌等，北市府會保存這些證據；監測資料需要經過專業的技師公會做判定，判定的所有資料都會透過政風處移送檢調單位鑑定，並確定有無違法、違反公共安全。

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