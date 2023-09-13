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社會 社會焦點 保障人權

2024大選防AI、深偽假訊息　6都地檢署「3目標」成立處理中心

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃園、新北市舉行 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃園、新北市舉行 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

全國選舉查察座談會首日分別在桃園、新北市舉行，整合桃園、新北地區檢、警、調、廉政及移民單位選舉查察工作。最高檢指示因應各種假訊息可能海量出現、快速傳播，六都檢察署成立「AI生成或深度偽造假訊息案件處理中心」，由專責（主任）檢察官負責偵辦，集中偵查能量，達到「立即澄清」、「迅速下架」及「溯源追查主嫌」之目標。

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃園、新北市舉行 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃園、新北市舉行 。（圖／最高檢察署提供，下同）

參加這項會議人員有法務部長蔡清祥、中央選舉委員會副主任委員陳朝建、最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭、調查局長王俊力、內政部移民署署長鐘景琨、法務部廉政署署長莊榮松、桃園、新北地區檢察長俞秀端、余麗貞及檢、警、調、廉及移民等機關代表。

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃園、新北市舉行 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲全國選舉查察座談會首日分別在桃園、新北市舉行 。（圖／最高檢察署提供，下同）

檢察總長邢泰釗表示，「執法機關必須表現出堅定的執法態度，謀定而後動，有備而來，才能有效遏止不法。」，並表示：選前檢察官工作量應視輕重緩急進行適當的調整並慰勞同仁辛勞；加強院檢溝通；用心經營地雷，才能增加地雷引爆率，成為黃金地雷。

臺高檢檢察長張斗輝表示：「查察賄選獎金的核發要及時，於不違反偵查不公開的範圍內，同時發布新聞，達到嚇阻效果。」

調查局長王俊力表示：「9月1日調查局舉辦選舉查察使命必達誓師大會，為防止境外勢力介入選舉，調查局整合所有處站，提供友軍單位相關金流的資金報告。」

警政署長黃明昭表示：「嚴密注蒐宮廟經費及活動，針對網路賭盤過往的經營者、網站、投注站、博奕公司加強查緝。」

最高檢表示，113年二合一選舉查察工作重大挑戰是嚴密查緝假訊息妨害選舉公正性，最高檢察署除通函各地檢署偵辦不實消息之相關偵辦參考準則外，並提出「AI生成或深度偽造影音、圖片、文字妨害選舉公正性案件研究」等報告，作為各司法機關辦案參考指引。

選舉查察期間，如發生全國性重大假訊息案件，由臺北地檢署負責妥速偵辦，並協調相關機關或個人立即澄清，協助迅速下架並追查幕後主嫌。北i檢由高一書主任檢察官、郭耿誠檢察官及江宇程檢察官專責負責重大假訊息案件，選前1個月將全天候值班，立即處理假訊息案件。六都檢察署由專責（主任）檢察官負責偵辦假訊息案件，以達事權統一、標準一致。

為杜絕假訊息干擾選舉，檢察機關將速查嚴辦、遏止仿效，並適時澄清、積極溯源、防止擴散。最高檢察署並呼籲全國民眾對於妨害選舉的不法情事，踴躍撥打0800-024099＃4專線檢舉，爭取領高額2千萬元檢舉獎金。

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