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南消辦電話禮貌教育訓練　提升消防人員為民服務品質

▲台南市消防局為提升為民服務品質，辦理「度電話禮貌教育訓練」，參訓人員為約80名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局為提升為民服務品質，辦理「度電話禮貌教育訓練」，參訓人員為約80名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為提升為民服務品質，13日辦理「度電話禮貌教育訓練」，參訓人員為內、外勤單位人員等約80名。

這次課程主題為「掌握溝通與電話禮儀SOP」，特邀永康區勝利國小王靖丰老師擔任講師，王講師於伊莉莎白國際禮儀協會、中華產學職能發展協會及台北市專業秘書暨行政人員協會等要職，在國際商務禮儀方面具有相當豐富的學識與經歷，藉由實際案例及互動式等教學，讓消防人員瞭解如何落實於工作及生活中。

▲台南市消防局為提升為民服務品質，辦理「度電話禮貌教育訓練」，參訓人員為約80名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次授課重點在於溝通關鍵心法、三度維繫服務三感、電話應對SOP、電話有效轉接、留言與過濾技巧及同理他人說話術等，在實務應用上，除運用正確電話應對用語及技巧外，讓同仁體認最好的服務，是在民眾尚未提出需求前即預先設想周到，同時獲得「感動的服務」，使其感受機關服務的真誠及用心。

▲台南市消防局為提升為民服務品質，辦理「度電話禮貌教育訓練」，參訓人員為約80名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防人員平時需要為民眾解釋辦理的業務內容，協助處理申請程序等說明，也常利用電話為民眾提供諮詢服務，電話禮貌已然代表機關形象，亦是建立為民服務的基石。同仁應持續精進落實電話接聽技巧及對應態度，讓民眾感受到專業服務與適時的關心，以提升消防局服務效能。

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