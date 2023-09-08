赴韓國考察醫學美容解剖教育會議　王正坤醫師交流預防血管栓塞

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀參加韓國「大體解剖醫學教育會議」盛會，交流醫美新知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

醫學美容發達的韓國，擁有完整的醫學美容教育訓練制度，韓國玻尿酸廠商邀請台灣、中國與韓國醫師於9月6日至8日，在韓國首爾梨花女子大學舉行「大體解剖醫學教育會議」，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師也受邀參加盛會。

王正坤醫師表示，這套課程可以訓練醫師辨識臉部血管、神經、肌肉、韌帶與筋膜的位置，當注射玻尿酸改善臉部皺紋時，可以防止血管栓塞與眼睛失明的副作用。在這次會議當中，台灣醫師表現最為傑出。

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王正坤醫師說，台灣、中國、韓國醫師分成3組，每8位醫師負責一位大體老師的解剖操作。首先由韓國教授示範切開臉部皮膚的過程，往下切割分出皮下脂肪層、筋膜層、深層脂肪、深層筋膜與骨膜。而容易受傷的顏面動脈與顏面神經都位於不同位置的不同深度，醫師在注射玻尿酸時，必須清楚這些大體解剖構造，才可以避免把玻尿酸注射到血管，才能避免組織壞死與眼睛失明的副作用。

韓國教授示範解剖大體之後，各國醫師就開始模擬注射玻尿酸，每支玻尿酸針筒都填充各種不同顏色的染料，醫師拿著針筒把染料注射到大體老師的臉部。注射完成後，再把皮膚切開，檢查這些染料是否被正確注射到正確的位置。如果醫師注射到錯誤位置，將會發現染料跑到其他錯誤的地方去了。針對這些注射的結果，各國醫師發表對於解剖學的看法，台灣醫師表現傑出，吸引其他國家的醫師紛紛向台灣醫師請教解剖學的知識。

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學。王正坤醫師表示，臉部的很多動脈都互相吻合連通，因此從不同動脈注射入玻尿酸，都有可能流動到眼睛的中心視網膜動脈而造成血管阻塞，導致失明，因此醫師必須勤加練習注射技術。

這次亞洲醫師齊聚韓國，一起操作大體解剖，互相交換心得，激起更多醫學教育的火花。世界各國都遇到類似的醫學美容副作用，經由不斷的國際醫學交流，醫師之間互相提供解決方案，可以讓病人享有更安全的醫學美容治療。