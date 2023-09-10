台南市計程車教育輔導協會　全員動員解缺血燃眉之急

▲台南市計程車教育輔導協會，號召司機們及親朋好友，10日上午舉行盛大捐血活動，雖有大雨仍抵擋不住民眾熱心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到秋颱蘇拉及海葵接連訪台，中斷捐血活動進行，讓水庫滿了血庫卻空了，繼台電公司9月5日舉行捐血活動後，台南市計程車教育輔導協會也號召司機們及親朋好友，10日上午9時至下午5時，在水利局成功截流站舉行盛大捐血活動，雖有大雨仍抵擋不住民眾熱心響應。

台南市議員蔡宗豪、國民黨立委參選人姚正玉及交通局處長吳俁之也親臨現場為捐血民眾服務。

捐血中心表示，受到蘇拉及海葵雙颱影響，錯失捐血的最佳時機，原本捐血中心可募集的捐血量短少近6000袋，截至9日下午，南部地區（嘉南、高屏、澎東地區）醫療用血僅不足3天的血液庫存，但每日醫院的需求量卻需要2100袋，若不趕緊補充醫療所需的血液，最快本週南部地區的醫療血庫將會耗盡，對眾多急需輸血的病友會造成極大影響，迫切需要每一位鄉親朋友的響應及幫助，以挽救急需輸血的病友。

得知血庫告急的台南市計程車教育輔導協會，為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，特在一週前便號召舉辦公益捐血活動，除協會的70位會員們熱烈響應外，並邀請會員的親朋好友共同加入挽袖捐血。理事長王俊傑更呼籲同仁以實際行動支持公益，期盼帶動更多民眾挽袖捐血，紓解血庫缺血問題，今日期望能有200袋鮮血能夠應急。

蔡宗豪議員表示，近期血庫缺血非常嚴重，感謝民間社團能夠主動的舉辦捐血活動，此次由台南市交通局指導，台南市計程車教育輔導協會主辦號召真善美獅子會、玉山愛心聯誼會、大毅蛋行、周氏蝦捲、逸仙讀書會、西和里里長廖昇英及中西區多家廟宇共同協辦贊助，他的服務處也出動團隊現場為民眾服務，希望今天的捐血能夠達到理事長的預期注入200袋熱血。