水雉生態教育園區　「田中物語」生態季活動

▲水雉生態教育園區，特別舉辦田中物語」生態季活動，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

水雉生態教育園區於10日舉辦生態季，今年以「田中物語」為主題，以架空故事−水雉部落的離奇掉毛事件為活動主軸，讓大家跟著部落偵探小波及阿菱一起訪問水雉們的鄰居，找出造成事件的原因及解決方法。

二溪國小熱鬧的舞獅表演為生態季拉開序幕，垂楊國小的戲劇「水雉中毒事件簿：鳥類中毒現象」述說著水雉及其他農田溼地鳥類遭遇的困難。另外，10日也安排了地方特色競賽、解謎活動、生態闖關遊戲、綠色市集等活動，希望大家能更了解水雉，並能關注水雉所棲息的農田環境！

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農業部林業及自然保育署羅尤娟組長說：「自然保育是一條很漫長的道路，這裡面有政府、非營利組織、企業、在地農民與在地學校的一起努力，目前水雉已超過2000多隻，是一件令人興奮的事，水雉生態教育園區成為在地很重要的保育基地，再往外擴展到農友推展友善耕種，讓水雉在園區外也能有安全又健康的棲息地。」農業部生物多樣性研究所薛美莉組長說：「水雉生態教育園區已成為生物多樣性重要棲息地，因著水雉的復育，讓台北赤蛙與鉛色水蛇及很多物種也能同時保存下來，水雉就是很好的保護傘物種，讓生物多樣性豐富度增加與讓物種們獲得良好的棲息地。」

依往例，最為刺激的是「剝菱角達人賽」，不過今年要剝的是四角菱，首先由來賓挑戰1分鐘剝菱角，來賓們看著四個角的四角菱，和手上的彎刀，真的不知如何下手，還好有菱角達人的指導與幫忙，漸漸地抓到一點眉角，但菱角仁還是斷了好節，最後由官田在地的阿桑們上場，看起來嬌小靦腆的阿桑們，拿起菱角刀可是氣勢洶洶，下手飛快，不到1秒，瞬間白白可愛的菱角仁已經噴飛進籃子，好快啊!最後由陳妍璟拔得頭籌，以1分鐘剝125.4公克的重量奪得冠軍，破了往年都由8、90歲老人家拔得頭籌，今年是由30多歲的年輕人獲得，希望未來有年輕人能慢慢來接手菱角的產業。

期參與園區活動的志工團夥伴也透過「園區導覽」向大家介紹水雉園區，並在導覽尾聲帶著大家進行熱縮片彩繪DIY，導覽採事先上網登記的方式報名，吸引許多民眾熱烈參與。

水雉是二級保育類，同時也是台南市鳥，卻還是有不少人不太認識這種美麗的鳥類，因此舉辦了「水雉模仿賽」，讓大家自己觀察並發現水雉的特色，並比賽誰學的最像，比賽邀請到台南市野鳥學會總幹事、水雉園區主任、資深鳥友、水雉園區員工和水雉園區志工擔任評審，代表保育人士、長年賞鳥人士和普通民眾的觀點來進行評分，雖然只有4組報名，盛況空前、笑料百出，最後由二溪國小「水雉1515隊」獲得第1名，他們的表演猶如水雉生活史與浪漫史，博得滿堂彩，同時創意十足。

今年生態季安排了6個解謎題目和兩個生態遊戲闖關攤位，解謎和攤位遊戲和今年推出的架空事件-水雉部落集體掉毛相互呼應，透過遊戲幫助小波和阿菱找出造成事件的原因，並解決問題解救掉毛的水雉，同時也讓大家在活動的過程中更認識水雉的鄰居。

2023是疫情後復甦的1年，園區希望大家參加生態季，除了透透氣，到戶外來接近大自然、玩遊戲，也能學到水雉和牠們的鄰居的相關知識，並同時關注溼地環境議題，實踐永續行動。