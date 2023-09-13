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他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名「這一代」才慘：最沒存在感

▲▼第三代iPhone SE開賣蘋果直營店前無人排隊。（圖／記者余弦妙攝）

▲有網友覺得iPhone 15沒什麼亮點。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15正式亮相！今年將於15日開放預購、22日正式發售。有網友看完蘋果發表會後，實在覺得這一代沒太大亮點，iPhone 15能否算是最不吸引人的機種？貼文曝光後，底下一票網友反而點名「這一支」。

有網友在PTT的iOS板上，以「iPhone 15是近幾年最不吸引人的機種嗎」為標題發文表示，他覺得今年的新機很沒亮點，身邊有不少朋友都買不下去。他直言，改變手機材質、改採USB-C接口能算是新賣點嗎？

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貼文一出，底下網友紛紛直呼，「光Type-C改動，就不可能是『最』」、「Type-C史上最重大更新你敢嘴」、「至少這一代還換了接口跟相機」、「有Type-C就贏了」、「天天在拿的東西，重量減輕應該是蠻有感的」。還有網友回應，「每年換一支，當然沒啥差異」、「拿很舊的應該很有感」、「用iPhone 8升級很有感」、「隔4、5年再換就會有升級感了」。

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14系列。（圖／記者林敬旻攝）

其中，不少網友則認為iPhone 14才最不吸引人，「14我認為才是最無感變動，之前13 Pro還漲價，你忘記嗎」、「14才是吧？除了沒用的動態島還有什麼」、「14更無感吧」、「iPhone 14才是最無感，15至少Type-C跟動態島」、「個人認為是14」、「這次15一定賣得比14好」、「怎麼看都比當初14的升級感強」、「12至15之間，最沒存在感的是14」、「14說起來真的很無聊，15光是Type-C就是超大變動了」、「14毫無亮點+1」、「14這代很明顯半強迫你買Pro」。

此外，之前也有網友討論哪一代iPhone的CP值高、會想要更換？不少人都認為iPhone 13、iPhone 13 Pro很值得。

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