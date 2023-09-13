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社會 社會焦點 保障人權

緝毒王查槍建功！情侶檔形跡鬼祟「槍托」露餡　3把槍全繳械

記者邱中岳／台北報導

被稱為「萬華緝毒王」的北市警局巡佐王彥尊，8月底某日凌晨巡邏時，發現1對男女形跡可疑上前盤查，男子當場肢體僵硬、一臉慌張，王彥尊要求男子配合受檢，確認身份時看到對方包包裡，疑有槍托露出來，立刻要求打開包包受檢，當場搜出2把改造手槍、1把鋼筆槍還有2發子彈，警方立刻將2人帶回派出所。

警方調查，萬華分局西門町派出所巡佐王彥尊，在8月底凌晨5時許，在北市萬華區西寧南路巡邏時，發現30歲的張姓男子與前妻走在路上，王立刻上前盤查2人，但張姓男子明顯露出緊張神情。

▲▼萬華緝毒王在路邊臨檢，查獲張姓男子持有槍彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華緝毒王在路邊臨檢，查獲張姓男子持有槍彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

王彥尊要求2人配合受檢，發現張姓男子有槍砲前科，立刻提高警覺，又撇見張姓男子的包包疑似有槍托露出來，立刻質問「這是什麼」，張男見躲不過，也同意打開包包受檢。

王彥尊在包包內搜出2把改造手槍、1把鋼筆槍以及2顆子彈，立刻將張姓男子逮捕，並且依照槍砲彈藥罪嫌移送法辦，事後檢方複訊後以2萬元交保。

▲▼萬華緝毒王在路邊臨檢，查獲張姓男子持有槍彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華分局巡佐王彥尊，在8月底巡邏查獲男子持有槍砲，當場將人帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子指出，槍枝是朋友寄放，也隨口交代取槍地點以及綽號，但警方仍不採信，且溯源也查不出所說的人，不排除是要改槍販售，被警方攔查。

逮人的萬華分局巡佐王彥尊，因查緝毒品績效卓越，有著「萬華緝毒王」的封號，也曾經因用公務車載女友引起軒然大波，但升任巡佐後，屢次破獲毒品、槍砲案件，表現優異。

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