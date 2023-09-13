iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

記者陳俐穎／綜合報導

遠傳電信今（13）日上午11時開放iPhone 15系列新機預約登記，截至目前為止，預約量已較去年同一時間成長超過7成；iPhone 15 Pro系列首次採用鈦金屬材質，四種顏色中以原色鈦金屬最受果粉歡迎，而最多人有興趣的機型，則是規格最高的iPhone 15 Pro Max。

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

今年iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，前代14 Pro系列專屬的動態島也全面導入iPhone 15系列；而今年iPhone 15 Pro系列則首次採用鈦金屬材質，根據遠傳預約登記資料統計，喜好度最高為原色鈦金屬，藍色鈦金屬第二；iPhone 15則以粉紅色最受青睞。

遠傳表示，機款方面，接近半數對iPhone 15 Pro Max最感興趣，iPhone 15 Pro第二、iPhone 15第三，與去年相似；容量則以256GB最受歡迎，獲得過半數的預約民眾喜愛。遠傳也推出優惠，只要到官網登記，就有機會抽中最新iPhone 15 Pro Max 1TB（市價58,900元），後續於網路門市申辦iPhone 15方案或購買空機，享15%回饋及好禮。遠傳也將於明天起，iPhone 14空機價、專案價皆降價2,000元。