好市多iPhone大砍價！最多「狂降1800元」　只限1款機型

▲好市多iPhone 14降價了。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

蘋果推出iPhone 15系列新機，舊款機型也受到影響，價錢跟著出現更動！一名網友今（13）日去逛好市多，發現iPhone 14的價格變便宜了，iPhone 14 128G一支不到2萬5000元，其他機型最多砍了1800元，但有限制顏色，且似乎每間店釋出的款式不同。

蘋果秋季發表會在台灣時間13日凌晨1時登場，其中最受到矚目的就是iPhone 15系列，尺寸分別為6.1吋和6.7吋，鏡頭像素達4800萬，且此次全面採用USB-C，出現不少改動，售價分別是iPhone 15為2萬9900元、iPhone 15 Plus為3萬2900元、iPhone 15 Pro為3萬6900元、iPhone 15 Pro Max為4萬4900元，1TB頂規要價5萬8900元。

但不只新機的價格掀起討論，iPhone舊系列的價格也偷偷出現變動，有網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」透露，好市多的iPhone 14手機降價了，iPhone 14 128G原價2萬5979元，調降1000元變2萬4979元，顏色依現場為主；iPhone 14 Pro Max 256G的深紫色和金色則降更多，折了1800元，調整為3萬7999元，其他顏色價格不變。

不過每間分店的優惠似乎有落差，也有其他網友PO出照片，看到除了深紫色和金色之外，銀色的iPhone 14 Pro Max 256G也同樣降了1800元，如果民眾想購買，建議還是實際到現場看看比較準確。

若是想要買iPhone 15系列手機，又想要便宜入手，該怎麼選擇呢？也有網友熱心分享，「購買新款iPhone最佳時間點」，認為10月底、11月初購買新機最為明智，第一可以先觀望是否有災情；第二是明年想換iPhone 16時，手機仍在保固期內，如果機況良好，二手價格會相對較高。

►【ETStar開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人

或想學習AI工具實戰課、社交撩心術



輸入折扣碼「Miffy0202」，享早鳥優惠再打9折！