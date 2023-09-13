　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

好市多iPhone大砍價！最多「狂降1800元」　只限1款機型

▲▼好市多iPhone降價了。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲好市多iPhone 14降價了。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果推出iPhone 15系列新機，舊款機型也受到影響，價錢跟著出現更動！一名網友今（13）日去逛好市多，發現iPhone 14的價格變便宜了，iPhone 14 128G一支不到2萬5000元，其他機型最多砍了1800元，但有限制顏色，且似乎每間店釋出的款式不同。

蘋果秋季發表會在台灣時間13日凌晨1時登場，其中最受到矚目的就是iPhone 15系列，尺寸分別為6.1吋和6.7吋，鏡頭像素達4800萬，且此次全面採用USB-C，出現不少改動，售價分別是iPhone 15為2萬9900元、iPhone 15 Plus為3萬2900元、iPhone 15 Pro為3萬6900元、iPhone 15 Pro Max為4萬4900元，1TB頂規要價5萬8900元。

但不只新機的價格掀起討論，iPhone舊系列的價格也偷偷出現變動，有網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」透露，好市多的iPhone 14手機降價了，iPhone 14 128G原價2萬5979元，調降1000元變2萬4979元，顏色依現場為主；iPhone 14 Pro Max 256G的深紫色和金色則降更多，折了1800元，調整為3萬7999元，其他顏色價格不變。

▲▼好市多iPhone降價了。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

不過每間分店的優惠似乎有落差，也有其他網友PO出照片，看到除了深紫色和金色之外，銀色的iPhone 14 Pro Max 256G也同樣降了1800元，如果民眾想購買，建議還是實際到現場看看比較準確。

▲▼好市多iPhone降價了。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

若是想要買iPhone 15系列手機，又想要便宜入手，該怎麼選擇呢？也有網友熱心分享，「購買新款iPhone最佳時間點」，認為10月底、11月初購買新機最為明智，第一可以先觀望是否有災情；第二是明年想換iPhone 16時，手機仍在保固期內，如果機況良好，二手價格會相對較高。

►【ETStar開課了】

想成為百萬直播主彩妝師美拍達人
或想學習AI工具實戰課社交撩心術

輸入折扣碼「Miffy0202」，享早鳥優惠再打9折！

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名「這一代」才慘：最沒
好市多iPhone大砍價！　2色降最多
iPhone 15拍照新功能　2款舊機也適用
快訊／23歲女玉山銀行領15萬　遭噴辣椒水搶走
iPhone 15哪裡贏14？　一張圖秒懂
鬼門關夜市來了！　湧400攤商、封6條路
國小班導學校頂樓性侵2女學生！　至少8人受害

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

好市多iPhone大砍價！最多「狂降1800元」　只限1款機型

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」　果粉喊：錦囊用掉了

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後神作

iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

iPhone 15在這國買變大盤子！　美國比台灣便宜7000元

快訊／iPhone 15上市！　台灣大9／15晚上8:00預購

iPhone 15換Type-C！蘋果推「1小物」　鄉民噓爆：盤到不忍苛責

iPhone 15來了！　中華電信9／22開賣

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

好市多iPhone大砍價！最多「狂降1800元」　只限1款機型

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」　果粉喊：錦囊用掉了

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後神作

iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

iPhone 15在這國買變大盤子！　美國比台灣便宜7000元

快訊／iPhone 15上市！　台灣大9／15晚上8:00預購

iPhone 15換Type-C！蘋果推「1小物」　鄉民噓爆：盤到不忍苛責

iPhone 15來了！　中華電信9／22開賣

「3周→3歲」比特犬忘記自己長大　25KG胖屁股壓肩膀爸爸無奈

陳韻文本季第2度因胸肌發炎降二軍　胡智爲下周回先發

日3歲女童「偷溜出幼兒園」！大街上獨自閒晃30分　老師毫不知情

繼華固登「地王」後　鹿港傳產大亨砸9億買單元8土地

台灣學者赴陸被盤問是假的？陸委會：國台辦應該要去協調

北士科接棒南港內湖　高資產族佈局鎖定文林北路新名宅大道

雙鋼琴名家尤森兄弟再度訪台

不看爸謝祖武演的《麻辣鮮師》　謝展榮老實吐原因：沒什麼興趣

獅隊全壘打王林安可回一軍排第6棒　獅隊三鬼重新合體

評測／出油落淚也不花妝！一整天不斷電眼線液　放電眼神立刻聚焦

用手指餵陸龜喝水突被咬　飼主尖叫：還好不是鱷龜

3C家電熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

iPhone新刀法！一票人「見1關鍵」忍痛買Pro Max

iPhone 15 Pro「一特色」上手超有感　外媒試用驚嘆

i15買不下手？果粉狂讚「這一代」：蘋果最後神作

史上首次！蘋果將開賣印度製iPhone 15

iPhone 15問世！　遠傳電信11：00線上預約起跑

蘋果換Type-C推「1小物」　鄉民噓爆：盤到不忍苛責

Joeman搶先開箱iPhone 15 Pro Max

iPhone 15來了！　中華電信9／22開賣

iPhone 15來了！3舊機降價「最高省3千」　4款下架

更多熱門

相關新聞

好市多氣泡水有塑膠異物！毒物專家澄清：不會致癌

好市多氣泡水有塑膠異物！毒物專家澄清：不會致癌

好市多因一款自產義大利氣泡水被會員反映「疑似有塑膠異物」，衛生單位已經前往稽查，目前已經下架1504組、39,096瓶，會做後續回收。對於「塑膠異物」的風險，專家則分析，不會有致癌的疑慮，但要小心的是雖是低毒性，仍不是可食用的食品，因此吃下肚要留意可能有腸胃道不適。

他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名這代才慘

他嫌iPhone 15不吸引人！果粉點名這代才慘

情侶檔形跡鬼祟遇警臨檢　3槍全繳械

情侶檔形跡鬼祟遇警臨檢　3槍全繳械

即／中信造船廠船舶起火　消防18車41人灌救中

即／中信造船廠船舶起火　消防18車41人灌救中

撐傘女闖紅燈「撞車」倒地　休旅急閃險輾過她

撐傘女闖紅燈「撞車」倒地　休旅急閃險輾過她

關鍵字：

好市多iPhone降價顏色影音

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

9月下旬「超強運三生肖」

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面