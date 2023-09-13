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下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

台農蛋品昨發出聲明，坦承在超市供應的巴西進口蛋「誤標效期」，已主動全面回收，並向消費者致歉。台農蛋品董事長涂萬財也被網友點名，就是先前出面護航超思的「養雞大王」、信興蛋品的負責人，引發議論。涂萬財今（13日）接受《ETtoday新聞雲》採訪喊冤，當時是農業部要他出面「幫忙證實」超思真的有經營雞蛋生意，而這批下架的巴西蛋，「蛋是農業部的」，他只是幫忙洗蛋上市，沒想到成了冤大頭。

外界質疑只有資本額50萬元的超思公司，卻可以從巴西進口近9千萬顆雞蛋，涂萬財日前曾出面力挺，超思的確有豐厚的雞蛋買賣經驗，昨台農蛋品也傳出「誤標效期」，巴西蛋全面下架回收，引發網友議論。

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涂萬財今表示，和超思其實沒有關係，只是農業部要他出面「幫忙證實」超思有實際的雞蛋業務經驗，為避免淪為官方一言堂，他才會出來幫忙說幾句話，沒想到反而成為網友攻擊的對象。

涂萬財指出，這批效期標示錯誤的巴西蛋，蛋是農業部的，主要是因為中元節前後，國內蛋源不足，農業部拜託台農蛋品幫忙，才會幫農業部洗蛋，「沒想到才幫忙洗這一批就出事」，當時農業部並未提供相關效期文件，也曾詢問食藥署官員洗選後標示1個月效期是否可以，食藥署官員回覆依慣例標示即可，強調自己就是幫忙洗選、依慣例標示效期，怎麼會知道農業部進口的效期到底是什麼時候。

涂萬財還說，自己是蛋農也是蛋商，從事雞蛋事業四十多年，從來沒有遇過這麼委屈的事情，「我到底做錯什麼，年紀一大把還要拍影片道歉」，一心只是想讓老百姓吃到平價雞蛋，用最新最好的洗選設備，每盒只收8元的管銷費，包含洗選、包裝、運輸、上市等，沒有要發國難財，卻惹得一身腥，成了冤大頭。

涂萬財說，初步統計下架回收的巴西蛋約6千多顆，因為蛋是農業部的，還要看農業部要如何處置，但他決定認賠退出，也不願意幫農業部將這批巴西蛋轉作液蛋等加工用途，強調這次幫政府洗蛋，不但賠錢還賠掉公司信譽，甚至還要吃上衛生局的罰單，真的是賠了夫人又折兵。

農業部畜牧司副司長李宜謙回應，台農蛋品該批巴西雞蛋，中央畜產會以產地價格賣給涂董事長（即買斷），並非只是幫忙農業部代工而已，另外這批下架的雞蛋，已建議涂董做加工使用，不要再上賣場販售，儘管都還在保存期限內，品質沒有問題。

對於農業部回應，涂萬財無奈說，自己只是小民，農業部怎麼說就怎麼算。

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