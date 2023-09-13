超思「巴西蛋進口專案」疑點多　黃珊珊批：行政院難辭其咎

▲民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

超思公司進口的巴西蛋保鮮期只到9月底，但通路上卻出現由台農公司供應的巴西蛋，效期標示至10月5日，農業部對此稱「塗食用蠟沒問題」，不過台農蛋品卻坦承是「誤標效期」，已主動全面回收。民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊13日表示，整個巴西雞蛋進口專案，從上游到下游疑點重重，農業部卻像超思公司的發言人一樣，不斷替超思洗白、開脫，批評「行政院難辭其咎。」

黃珊珊提及，農業部曾說，巴西進口的雞蛋因長時間運輸、塗食用蠟，可保存4個月，若以最後一批進口日5月30日來計算，效期為9月30日，但市面上卻被稽查到有效期限是10月5日，而且還沒有塗蠟等可延長保存期限的加工行為，這不僅明顯違反食安法，更讓人質疑，已經有多少這樣的過期雞蛋早被民眾吃下肚？

「巴西雞蛋爆出爭議至今，農業部始終沒有把話說清楚！」黃珊珊指出，農業部一下說巴西雞蛋可保存3個月，一下卻說可以延長到4個月，當進口商被社會大眾質疑時，農業部公布的合約明明寫著「超思代收轉付」，但沒多久畜產部又出來澄清，合約只是合約，超思所有貨款都是先代墊，她開轟「每個單位說的都不一樣，要民眾如何相信？」

不僅如此，黃珊珊批評，農業部不斷跳針掛保證巴西雞蛋的檢疫證明沒問題，要大家安心吃，但無論在野各黨派怎麼要求，巴西雞蛋的來源牧場始終是個謎，甚至防檢署所公布的檢疫證明書，依舊看不見蛋品的來源，質疑「這樣隱匿的態度又怎能說服大眾這些雞蛋確實安全？」

黃珊珊強調，雖然進口雞蛋是解決國內缺蛋的手段之一，但整個巴西雞蛋進口專案，從上游到下游，疑點問題重重，農業部卻像超思公司的發言人一樣，不斷替超思洗白、開脫。她說，農業部掌管著全國農業、林業、漁業及畜牧業等，各種與人民生活息息相關的產業，卻無視社會大眾質疑，將食安棄之腦後，農業部主管機關行政院難辭其咎。