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泰國蜜月6天！婆婆硬跟「害她睡行軍床」　公公獨留在台灣爽

▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國清萊白廟。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多新婚夫妻最期待的莫過於蜜月旅行了，不過一名女網友想起10年前的蜜月，卻是無盡的怨懟，當初公公出錢讓婆婆同行，不僅好好的蜜月被打擾，還害她被迫睡行軍床；如今，她和先生已協議離婚中，不禁感慨「忍讓了10年的婚姻，讓我的人生一片空白。」

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」提到，先生是她的初戀，同時也是個不折不扣的媽寶男，婚後他們到泰國蜜月6天，結果婆婆跟去了，由於飯店房間是一大床加行軍床，「第一天我跟老公睡大床，第二天開始換我睡行軍床，老公跟婆婆睡。」

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▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

她傻眼表示，「當初是公公出錢，把婆婆推去跟我們蜜月的，公公自己留在台灣爽。因為婆婆就是那種，你若不接電話，就送你100多通未接來電+轟炸你身邊朋友，加上她本來就很吃醋自己兒子娶老婆，所以公公為了省事，便出了這樣一個餿主意。」

原PO感嘆，泰國蜜月是10年前的事，這些年來還有很多媽寶的鳥事，「我有兩個孩子，目前跟媽寶男分居，離婚協議中，因為孩子撫養權我不讓，本以為只要我夠忍讓就可以，沒想到這婚姻讓我的人生一片空白。」

▲婚禮,新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛回應，「這種蜜月我才不去咧～妳逃走沒啦」、「就不要去蜜月旅行了，他們母子結婚就好了」、「最大火力的電燈泡，這哪是度蜜月」、「蜜月旅行還跟媽媽睡，是打算敲木魚念經，以表忠貞嗎？」「應該是女的睡大床，老公睡行軍床」、「這我不能接受」、「太誇張了」。

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