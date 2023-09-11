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社會 社會焦點 保障人權

小紅書驚見落跑妻示愛小王　「只是玩玩罷了」綠帽夫心寒放生

記者黃翊婷／綜合報導

阿雄（化名）2016年間與中國籍女子小梅（化名）結婚，對方在2021年10月間獨自返回中國，之後便沒有再入境台灣，沒想到他近期竟然在社交軟體小紅書發現妻子與另一名男子「曬恩愛」，憤而傳訊息質問，得到的回覆卻是「只不過是玩玩罷了」，最終心寒向新竹地院訴請離婚，並在日前獲得法官裁定准許。

▲▼網戀,聊天,手機,傳訊息,傳簡訊,滑手機。（圖／CFP）

▲阿雄在小紅書上發現，落跑的妻子小梅與其他男性搞曖昧。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿雄在判決書中主張，和小梅是在2016年9月間先於中國結婚，同年12月間返回台灣辦理結婚登記，婚後同住於新竹，沒想到妻子2021年10月間獨自返回中國之後，就再也沒有入境台灣，也拒絕回台相聚。

阿雄表示，他近期在社交軟體小紅書上發現小梅與另一名男子拍攝動態影片，兩人互動親暱，還在影片中標註「要攜手餘生」等表達愛意的文字，因此認定妻子已經另結新歡，想要離婚卻一直遭到推託，進而懷疑妻子可能只是想利用自己拿到台灣的身分證，心寒決定向法院訴請離婚。

小梅經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官當庭檢視雙方對話紀錄，2022年12月13日阿雄將翻拍小紅書畫面的證據傳給小梅，小梅回覆，「是我辜負了你對不起，人家是有家庭的，你覺得我能跟他走到最後嗎？只不過是玩玩罷了，我有我的苦衷」，阿雄追問，「妳有苦衷是妳找男人的原因嗎？」小梅則回答，「你上次不是說過，就算你確定要跟我離婚，也會幫我解決養老保險的錢，你就看在我跟了你5年的情分上幫我最後一次了，算我求你了」。

法官認為，小梅自2021年10月返回中國之後，確實沒有再度入境台灣的紀錄，這段期間她卻與其他異性互動親暱、言行曖昧，導致夫妻倆的婚姻裂痕擴大，如今阿雄堅決離婚，顯見雙方無論是在客觀或是主觀上，都沒有繼續維持這段婚姻的意願，可歸責程度也是女方較大，最終裁定准許男方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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