青青認了離婚「錢被騙光」！　網讚小商人：先知

記者邱晟軒／綜合報導

網紅「青青」在 Instagram 坐擁逾 81 萬追蹤，時常在社群炫富，但去（2022）年卻遭網紅「小商人」踢爆找金主包養內幕，甚至涉嫌詐騙吸金等爭議，讓她一度消失演藝圈。豈料，青青今（12日）凌晨突然自爆婚姻觸礁，坦承提了離婚，並且指控丈夫騙光她的錢後大搞失蹤。消息曝光後，立刻引發網友直呼「小商人」根本是先知。

青青今天凌晨在 Instagram 限時動態表示，她提出離婚後丈夫就人間蒸發無法聯繫，不只開走她的車、盜走她的社群帳號，甚至「騙光我爸所有的退休金和我的錢，那時候幾乎每天都在狂密他叫他還我車子跟我離婚，還我的帳號和還我的錢該解決的解決！」

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▲青青凌晨突然自爆離婚。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

青青指控，當初男方不讓她工作卻又不付錢，「要我幫你繳兩台車的款！」面臨對方人間蒸發不願面對，她只能學習放下，不要拿別人做的事來傷害自己，因為如果繼續天天催對方離婚還錢，「我會活在一個很崩潰的邊緣，我真的受不了那崩潰的邊緣。」

青青坦言，離婚後這段時間，發生太多需要讓人成長的事，一度活在一個很崩漬的邊緣，所以才決定改變，最後安慰自己，「我們都很棒，都值得被好好對待，值得愛人與被愛」。

時間拉回到2022年，青青因負面新聞不斷，道歉後消失螢光幕近半年，原因正是因為網紅「小商人」當時連環式爆料所致。小商人先是諷刺青青被金主包養，甚至指控青青會出來拋頭露面，高調炫富，製造自己一人打拼形象，吸引粉絲目光，就是為了做吸金詐騙，以便讓更多人投錢。

緊接著， 「小商人」更指出青青其實早與幕後邱姓金主結婚，對此青青則拿出身分證、房屋權狀、信用卡自清，不過後續仍被抓爆疑似造假，小商人也緊咬不放，貼出青青和邱姓金主的結婚證書照片，兩人身分證字號、住家地址完全白紙黑字公布在上面，日期正是5月20日，打臉青青沒結婚的說詞。

雙方一來一往隔空交戰，「小商人」更聲稱，已替25名受害者整理資料，將提交給法務部，逼得青青最後趕緊透過 IG 限動發表道歉聲明，表示本來買房成家立業是開心的事，但因為自己年輕氣盛急於一時，造成「社會觀感不佳」，甚至因錯誤行銷導致公司名譽受損，她也向主管、員工、股東道歉，並表示後續將配合及尊重台灣司法。

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▼青青隔空交戰小商人，最終落得戰敗道歉。（圖／青青IG、小商人Facebook）