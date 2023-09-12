桃園人妻「不網暴老公，因為不離婚」　留渣夫原因曝：決定死耗了

▲桃園人妻曝光親媽照片。（圖／翻攝自爆料公社）



記者施怡妏／綜合報導

桃園一名人妻爆料，51歲親媽與27歲老公「滑進汽旅309號房」的家醜，引來數萬名網友跌破眼鏡，這兩日她再度發文，沒見過這麼囂張的小三，並且曝光親媽的照片，但手邊沒有老公的照片，無法與網友分享，發文只是想公審親媽，「不會網暴老公，因為我不離婚」，也透露不離婚的原因。

人妻在臉書社團「爆料公社」更新近況，不少網友好奇「只網暴媽媽，老公呢？是否還在？」人妻回答男方還在，但比起老公，親媽讓她更痛心，且不網暴先生是因為她不打算離婚，「婚姻裡的每一分錢，都他X有我的一份，我管他是開房還是買跳跳糖！但我也才結婚一年能拿回什麼？」

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人妻坦言，「所以我決定死耗了...何況他們都失去了工作，就是我覺得最好的報仇」。人妻也豁出去，PO出親媽的照片，「我不再管別人怎麼想怎麼看我了，他X的施暴者都不覺得這是個錯了，我擔心什麼？」

人妻提到，先前有承諾網友會把兩人照片發出來，「很抱歉我只有賤人的，如果有人找到渣男的，拜託！與我和小孩和我家的人都無關，請不要拿我們當話題，謝謝！」還透露媽媽姓李，「目前住哪我不知道，只知道的是她剛剛回來了，找我爸求救……」。

貼文一出，網友傻眼直呼，「爆成這樣說不離婚，妳也是厲害」、「她為什麼要離婚讓他好過，大家一起難過」、「放過自己吧，未來還很長」、「這渣已經不是普通的渣了，還能留他在身邊也算是個狠人了」、「你媽長這樣他吃得下去...我也很佩服」、「留著渣夫幹嘛」。

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▼人妻不打算離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

