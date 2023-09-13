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雙方爸媽都離異「仇恨值炸裂」　準新郎喬到崩潰：還不給登記結婚

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO和女友下個月要結婚了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我下個月要結婚，卻碰到這些鳥事！」一名男網友發文表示，女友爸媽離婚了，無法坐在同桌吃飯，且不同意兩人登記結婚；而他爸媽也已經離婚，雙方因對吃飯的安排感到不滿，一下要吃，一下又不要，誰都不願配合另一方，「搞到我快發飆！」

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他和女友下個月要結婚，聘金、辦桌的費用都由他出，「我只希望雙方父母配合吃頓飯了事」。他透露自己爸媽和女友爸媽都已經離婚，「兩邊互相仇恨相當大！」也因此，女友爸媽沒辦法坐在一起吃飯。

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原PO坦言，他本想著登記結婚就好，但女友爸媽卻不滿；後來他便想著讓雙方爸媽見面認識吃頓飯，結果他爸爸要他媽媽別出意見，惹得媽媽不高興。為避免爭執，他決定讓雙方媽媽吃飯、雙方爸爸吃飯，「結果我媽說她要見面全吃，並且她要出意見」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

原PO本想順著媽媽的想法，結果變成爸爸不悅，他在這過程不斷協調，不料「換我媽說她兩邊都不吃了！」在這一來一往之中，原PO直呼「現在搞到我快發飆！吃不吃都有問題」。最後他再度強調，「不要忘記喔！不吃換女友爸媽不高興喔！而且女友爸媽不能見面一起吃，所以要分兩次喔」。

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「不要結婚就什麼問題都沒有了」、「蠻情緒化的長輩們，他們的恩怨關你們什麼事呢」、「不要結婚就什麼問題都沒有了」、「一個結婚要辦四桌主桌是不是」、「辦桌省了啦！直接登記就好了」、「他們不高興又怎樣，外遇、離婚時有問過你意見嗎」、「認真覺得你很頭痛，但我笑到不行」。

也有網友給建議，「我會跟他們說：是我要結婚，不是你們要結婚」、「直接公證結婚！這種家庭真的難為你們了」、「跟他們說只是告知你們『我們要結婚』，我們不想被人知道自己爸媽家庭都經營不好」、「反正怎樣都裡外不是人，所以乾脆不請吃飯，直接登記結婚或乾脆不結婚」。

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