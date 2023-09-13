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2縣市爆積欠代理教師薪資　教育部督導流程：盼固定每月初給薪

記者許敏溶／台北報導

今年全台不僅出現代理教師荒，現更傳出部分縣市積欠代理教師薪資。教育部長潘文忠今（13日）指出，代理教師全年給薪是全新制度，也向行政院爭取補助二分之一費用，國教署在8月22日時已請各縣市盡速彙整人數，以核定協助經費，現只有極少數縣市還在呈報，將會嚴正督導各縣市，避免再發生這種情況，讓代理教師在一定支薪期程內領到薪水。

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲針對部分縣市出現積欠代理教師狀況，教育部長潘文忠指出，會嚴正督導各縣市。（圖／記者許敏溶攝）

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今年8月起，代理教師首度可以領一年12月全薪，加上教育部今年要求各縣市代理教師比例須低於8％，數千名流浪教師因此「上岸」成功，導致全台大鬧代理教師荒。現在卻傳出基隆市、苗栗縣等縣市積欠代理教師薪資。

教育部長潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪時表示，教育部希望代理教師薪資發放和一般正式教師一樣，同步在每月初發放，但因為代理教師比較特別，出缺與遴聘過程不像正式教師已經編定，有的學校從7、8月開始聘用，有的比較晚，故國教署在今年6月8日就函知各縣市，不管代理教師薪資來源，是由中央補助等因素，應該有一致性，在應支付教師期程內支付。已經通知國教署，當各縣市呈報完畢，就盡快核給。

針對今年發放延遲現象，潘文忠說，已經請國教署再次跟各縣市了解，把相關執行細節做更多規範，也會嚴正督導各縣市，避免再發生這種情況。將會評估可能列在113年中央政府對縣市一般性補助款，若在執行上有不足部分，會作為中央政府對縣市一般性補助款的參考。希望透過這樣督促力量，讓代理教師在一定支薪期程內，都能夠領到薪水。

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