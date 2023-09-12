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學生使用數位平台表現佳　教長：113年完成100%數位教學培訓

▲▼學生使用數位平台表現佳，教長潘文忠表示，希望在113年完成所有教師的數位教學培訓。（圖／記者許敏溶攝）

▲教長潘文忠（右一）表示，希望在113年完成所有教師的數位教學培訓。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

過去3年疫情，推動數位學習浪潮。根據教育部資料，使用「教育部因材網」平台學生，在國英數測驗通過率高於未使用者，且透過教師正確引導，還能提升學生自主學習能力。教育部長潘文忠今（12日）指出，家長對誤用3C等數位科技的印象根深蒂固，應透過推動數位學習精進方案，讓家長有更多了解，而教育部希望在113年完成全部師資的數位教學培訓。

教育部今天舉辦「教育部中小學數位學習論壇」，分享「推動中小學數位學習精進方案」推動成果，並邀請專家學者針對「全球視野下數位學習政策的發展與挑戰」等4大議題進行研討。

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教育部長潘文忠在致詞時表示，過去三年疫情，對學習產生重大影響，但台灣很了不起，沒有學生因為疫情而延誤進入高中或大學。雖然疫情一度造成大停課，透過遠距數位學習方式，讓學習不中斷，而遠距教學一開始也是兵慌馬亂，不少教師更是首度面對這種狀況，但從正面看來，疫情讓台灣快速進入數位學習教育型態，甚至有的老師成為網紅老師。

潘文忠進一步表示，政府過去投入150億元經費，推動科技輔助教學方案，讓台灣數位學習與教學繼續向前，目前已有72％教師完成數位教學培訓，希望在113年完成全面師資培訓。

潘文忠坦言，家長對學童誤用數位科技的印象是根深蒂固，而包括日韓新加坡等國，目前數位發展都面臨生成式AI產生的影響，教育部也還在思考中，如何運用數位優勢去除家長的擔心，引導孩子並作為輔助教學，這是大家要共同面對的議題。

推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執行秘書郭伯臣，則在現場說明「中小學數位學習發展趨勢與精進方案」，郭伯臣說，全國各校已配發61萬台學習載具，搭配新開發具互動性或遊戲式的數位內容，幫助老師降低教學負擔提升學生學習興趣，目前已達72%中小學教師完成數位教學培訓。

郭伯臣指出，經過一學年推動，顯示數位學習能幫助提升學習成效，包括科技化評量學習落後學生，使用「教育部因材網」數位學習平台進行學習的學生，在國、英、數成長測驗通過率比未使用學生高，而且參與攜帶載具回家學習計畫的學生，在課後使用學習平台，其學習成效也高於未使用學生，而且透過教師正確引導學生使用平台，還能提升學生自主學習能力，顯示正確學習平台是可以提升學習成效。

▲▼學生使用數位平台表現佳，教長潘文忠表示，希望在113年完成所有教師的數位教學培訓。（圖／記者許敏溶攝）

▲郭伯臣指出，學生使用「教育部因材網」數位平台，表現比不使用者還好。（圖／記者許敏溶攝）

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