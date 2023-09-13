蘭嶼首次水域聯合搜救演練　提升離島水域安全能量

▲蘭嶼舉行水域救生救難演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為保障遊客水域遊憩活動的安全，台東縣政府日前在蘭嶼開元舊港，特別邀集海巡署東部分署第一三岸巡隊、海巡署艦隊分署第十五海巡隊及台東縣消防局台東大隊等單位，共同舉辦蘭嶼地區首次跨機關、公私協力的水域聯合搜救演練。

交通及觀光發展處副處長洪國欽表示，水域遊憩活動近年蔚為風尚，尤其蘭嶼別具特色的地形、豐富的海洋生態等，都是每年能吸引國內外民眾慕名前來，且水域遊憩活動在蘭嶼更為盛行，除了潛水活動外，SUP立式划槳等也開始普及，縣府因此更重視蘭嶼水域遊憩活動安全，並積極提升海上救援能力，不僅6月在綠島同樣針對水域遊憩活動進行救援演練，更將演練擴及至蘭嶼，希望能同步提升2離島的救援能力。

今年縣府也首度舉行各類水域救生演練、訓練及體驗活動，包含6月綠島水域救生救難演練、7月完成救生員初複訓(共17人通過救生員初訓、14人通過救生員複訓)，及8月4場次共77人次參與親子水域安全體驗。這次蘭嶼首度辦理聯合水域救生救難演練更動員巡防艇1艘、救生艇3艘、電動浮板1組、遙控式動力救生圈1組、救護車1輛及參演人員40位，從各個面向落實增強台東水域安全，多元培育運動觀光水域安全人才。