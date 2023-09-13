家庭教育績效優　台南光華高中獲教育部表揚

▲「家庭有愛幸福永在」教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體頒獎典禮，台南市光華高中獲評選為家庭教育績優團體，是全國4個團隊獎中唯一的學校單位。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「家庭有愛幸福永在」2023年度全國家庭教育工作會議暨教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體頒獎典禮，在彰基國際培訓中心舉行，台南市光華高中憑藉長年耕耘家庭教育的努力與績效，獲教育部評選為家庭教育績優團體，是今年全國四個團隊獎中唯一的學校單位，消息傳來，師生咸感興奮！

光華高中在課程發展上，重視多元知能，強調適性發展，尤其重視全人教育，在家庭教育、性平教育、生命教育等方面不遺餘力。在校內外，幼保科、銀髮族活動管理學程及各科部的師生，每年都響應貼心又有特色的愛家活動、家長日家庭劇表演、祖父母節互動、關懷長者志工服務、孝道微電影創作、特色課程等，運用創意的宣言與行動讓家人之間彼此道愛、道謝，促動家庭間的真誠與溫暖。

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校內諮商中心目前每週二上午持續辦理親職課程及成長團體，向家長宣導全國家庭教育諮詢專線「4128185」，引進「同心圓家庭學苑」團隊入校帶領親職課程，同時推廣到社區家長能共同參與親職增能，讓父母有機會練習與孩子或伴侶的溝通對話同理互動，獲得許多家長回饋響應，每梯次父母效能親職課程，估計超過500人次受惠。

在校內特色課程—正向幸福學中，輔導老師吳佩珊教導學生五種愛之語來表達感恩，引導學生創作表達感謝的和諧粉彩畫與手寫信件！家長收到後，也在FB回饋對校方的用心與感動。

光華高中繼2021年榮獲教育部評選為孝道教育績優學校後，2023年在獲教育部家庭教育績優團體的肯定，充分顯示該校在人文教育上的努力與堅持。輔導室吳佩珊主任表示，很榮幸在這次的評選中被看見、被肯定！教育工作就是用生命去影響生命，我們期待透國持續的努力，讓善的循環，在家庭中、在社會上，持續散發出正向的能量。