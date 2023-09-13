防治登革熱　台電台南區處「清除孑孓行動日」大掃除

▲台電台南區處為響應清除病媒蚊孳生源，舉辦「清除孑孓行動日」活動，由黃明舜處長帶領同仁與南門里里長蘇雅子及志工一同清掃辦公場所及週遭環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑒於近期登革熱疫情持續升高，台電台南區處為響應清除病媒蚊孳生源，舉辦「清除孑孓行動日」活動，由黃明舜處長帶領同仁與南門里里長蘇雅子及志工一同清掃辦公場所及週遭環境，確保環境乾燥、整潔無積水，以及時阻斷疫情擴散，徹底清除病媒蚊孳生源。

為積極防治登革熱疫情，台電台南區處訂定於9月到12月舉辦「清除孑孓行動日」，每月至少1日，全面啟動清除孳生源之防治措施。由同仁成立巡查小組，分別巡查四處辦公場所，包含台南區處、配電中心、各服務所及變電所等周邊50公尺環境，轄區內的辦公廳舍、空地、空屋、工地、供電設備（基礎台、引上管處等），避免積水產生孳生源。

為了落實清掃行動，台南區處除實施內部防治登革熱清理環境教育訓練外，並自發性組隊清理辦公房舍及附近環境，每隊並於「清除孑孓行動日」活動後一周內填妥登革熱防治成果統計表，檢附現場巡檢、改善前後照片，交由環保專員彙總追蹤管控，以確保清理環境整潔之成效。因配電設備遍布各地，台電除請各里里長協助宣導里民，也請民眾如發現設備或引上管積水即電話通知1911，台電巡修部門將會前往清理。

台電台南區處黃明舜處長表示，臺灣位於亞熱帶地區，像這樣有點熱、又有點溼的環境，正是蚊子最喜歡的生長環境，今年又因降雨量、氣溫及濕度偏高，讓病媒蚊更利於生長。為了守護民眾的安全，台南區處防患未然，加強清掃工作場域的環境衛生，杜絕病媒蚊孳生的可能性，呼籲民眾也一起挽起袖子，落實「巡、倒、清、刷」，共同守護我們的家園。