英雄出少年！花蓮卓溪救熊學生獲林業保育署與校方表揚

▲▼花蓮分署與校方一同於學校朝會時公開表揚高姓同學的優異表現。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業保育署花蓮分署為感謝兩位卓溪少年通報8月27日黑熊誤觸陷阱並協助救援事件，特於9月12日玉里國中朝會時，與校方代表教務主任一同公開表揚高姓同學的優異表現，這是首件由青少年通報並協助救援的案例，突顯卓溪鄉民對台灣黑熊保育的重視，而兩位高姓同學的義舉，也獲得全體師生的掌聲及讚揚。



校方表示，高翰是玉里國中畢業生，目前正在準備警察專科學校考試，而高洋則是三年級學生，正為課業壓力繁重的時候，而兩位同學在遇到台灣黑熊需要救援時，仍能挺身而出，堪稱玉里國中同學的典範，希望大家能多多向他們學習。





黃群策分署長表示，兩位少年年紀輕但成熟冷靜，除通報外，還留在現場協助黑熊救援，讓救援人員對他們留下深刻印象，雖然黑熊傷重不治，讓兩位少年感到不捨與失落，但花蓮分署仍深深感謝他們的付出與努力，因為每一隻台灣黑熊的救傷及病例都將精進救援單位的作為，希望兩位學生案例能激起玉里國中所有同學心中的漣漪，讓台灣黑熊保育觀念能向下紮根，且為強化在地黑熊保育。

花蓮分署也預告10月13日將會在玉里國中校內對全體師生播放「一隻台灣黑熊之死」紀錄片，也會繼續舉辦一系列部落座談活動落實黑熊保育的工作。





黃群策說明，為避免憾事重演，花蓮分署會更積極推動以改良式獵具取代制式大口徑獵具，未來將與部落合作「卓溪鄉狩獵自主管理計畫」，在維護部落傳統文化的同時，亦能保育如台灣黑熊等瀕危保育類動物，並加強輔導部落自主移除未經申請之陷阱，還給野生動物安全的棲息環境，透過部落文化管理獵場，避免再度發生誤捕黑熊憾事。

花蓮分署再次呼籲山區農民與部落族人如有防治獸害或傳統狩獵需求，請儘速至花蓮分署所轄工作站免費換取「改良式獵具」。