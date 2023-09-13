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社會 社會焦點 保障人權

僅隔230m！台南余小妹遭撞附近路段　1女撐傘走斑馬線被撞倒

記者林東良、劉人豪／台南報導

今年5月8日，台南市北區台南北區忠義路三段、成功路口發生車禍，造成3歲余姓女童頭部重創亡，沒想到離該事發地點約230公尺的路口，9月9日又有行人被撞，40多歲李姓女子走行人穿越道過馬路時，被左轉小客車撞倒，李女送醫後意識清楚並無大礙，詳細事故調查釐清中。

▲▼ 台南車禍 。（圖／記者林東良翻攝攝）

▲女子過馬路遭撞倒，事發地點離余小妹事故約300公尺 。（圖／記者林東良翻攝攝）

▲▼ 台南車禍 。（圖／記者林東良翻攝攝）

▲女子撐傘過馬路時被撞。（圖／記者林東良翻攝攝）

警方指出，9月9日20時許，李女在公園路、成功路口行人穿越道步行通過，此時沈姓駕駛人駕駛自小客車，由成功路左轉公園路，行經路口時撞上人行道上的李女，李女在醫護人員到場後意識清楚，全身有多處擦挫傷，所幸傷勢並無大礙。而李女被撞的地點，離今年5月發生的成功路人行道上母女車禍命案，僅距離約230公尺。

▲▼ 台南車禍 。（圖／記者林東良翻攝攝）

▲李女傷勢並無大礙，全案調查釐清中。（圖／記者林東良翻攝攝）

第五分局交通組長許双繻說明，今年5月起，執行路口停讓行人大執法專案，強力取締不停讓行人違規計795件，比去年同期83件，增加712件，其中又以成功路段107件為最多，將持續規劃加強停讓行人的執法及宣導。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血致死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年5月台南市北區成功路人行道發生的女童死亡車禍命案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

余小妹事故發生在5月8日上午9時許，36歲杜姓女子駕駛自小客車沿忠義路左轉成功路時，撞到正在過路口的38歲李姓女子及其女兒余小妹，警消獲報到場，緊急使用千斤頂將車體抬高，救出被捲入車底的李女，送往署南醫院急救，女童送成大醫院搶救，但仍告不治。

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