新竹市跨年「未演先轟動」　高虹安前對手開酸：前所未見

▲高虹安北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安爭議不斷，近日又遭前下屬、新竹市前文化局長錢康明爆料指其男友李忠庭干政，並插手跨年晚會，引來各界關注，而曾參選新竹市長的國民黨前新竹市議員林耕仁則狠酸，新竹市的棒球場「舉世聞名」，跨年活動更是「未演先轟動！」

錢康明11日正式卸任，離開新竹市府小內閣，在臉書上連發多篇文章控訴李忠庭干涉府內外事務，13日再明確指出李忠庭介入跨年晚會，高虹安一直都知情，且還是高虹安下達指令，要他「不要管」。而因為自己擔任文化局長的責任感，才致使在跨年晚會這件事上捅了馬蜂窩，並暗示副市長蔡麗清也受到波及。

錢康明表示，一直到他自己離職前新竹市都有跨年晚會，只是跨年晚會哪個單位辦、怎麼辦他真的不太清楚，就連後來收到指示，說要與新竹縣合辦，但是分工怎麼分，也不是很確定，因為高虹安多次告訴他「你跟Jack（李忠庭英文名）討論一下」、「你就讓Jack處理」、「Jack會處理」。

對於跨年活動，新竹市府12日發出說明指出，「跨年活動原僅有小型活動之發想，並於6月通過追加預算350萬元，後因新竹縣楊文科縣長主動聯繫討論大新竹跨年活動，為避免跨年當日活動重疊，雙方縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動。」

新竹縣府13日在錢康明貼文沒多久，迅速對外說明，也證實新竹縣市首長確實有「討論」到跨年晚會一事，但到底要「怎麼辦」，目前還尚未有結論。