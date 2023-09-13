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社會 社會焦點 保障人權

半裸男詭異躺紙箱堆「只穿短褲」　竟是中部7條通狠角色

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名陳男詭異躺在紙箱堆，被警方查出是背著7案件的通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市一名34歲陳男居無定所，11日獨自躺在某電器行的紙箱回收區，更詭異的是，陳男半裸、身上有瘀傷，員警上前關心，陳自稱是跌倒在此休息，但陳情緊張還謊報身分證，最終被警方識破，查出是身背7案件的通緝犯，遭中部多個司法單位通緝中。

清水警分局指出，光華派出所員警11日15時巡邏時，發現一名男子負傷、赤膊躺在電器行的紙箱回收區，就連鞋子也沒穿，僅有一條短褲，似乎很不舒服。員警通知所內同仁支援，想協助男子送醫，男子卻支支吾吾地拒絕，表示自己只是因為跌倒受傷，才會躺在此處休息，不需要送醫。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

員警察覺男子神情緊張，要求他出示證件，陳男卻謊稱另名男子的名字與身分證字號，但照片與男子長相不同，引起員警懷疑，認為事有蹊蹺。

經過反覆詢問，男子始終無法說出正確年籍，被警方戳破謊言，男子才坦承是34歲陳男，自去年9月起，犯下偽造文書、詐欺、毒品等案件，遭到苗栗、台中、彰化、南投、雲林等地檢署通緝的「7條通」通緝犯，立刻將他逮捕歸案。

陳嫌擅長規避查緝，不斷從腦海中挖出別的的個資，提供給警方，還大方地把口袋掏出來，證明身上空空如也，沒有證件，擺明認為警方拿他沒轍，所幸員警不放棄，才將他逮捕。

光華所長陳俊佑呼籲，民眾如因刑案被傳喚到庭偵查或執行刑罰，應依限到庭(案)，期間如住居所異動時，應主動向管轄地檢署或法院告知變更。警方大選前也持續將查捕逃犯列為重點工作，積極查緝各類通緝犯歸案，以淨化選治安及維護社會安寧。

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