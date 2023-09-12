店被翻過來查！台中知名臭豆腐闆娘訴委屈　曝檢舉人可能是他

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市小吃攤「林坊臭豆腐」4年來遭檢舉上百次，市府各局處接獲陳情輪番前往稽查，全數合格。今日老闆娘受訪時表示，可能是因為生意好，遭人眼紅，稽查單位從頭到尾，翻過來翻過去檢視，難道還不夠合格嗎？也透露曾被人當面要求不要賣臭豆腐，懷疑就是遭對方檢舉。

▲台中臭豆腐店4年間被檢舉百次，全數合格，店家無奈貼出公告吐苦水，今日老闆娘也透露，當初曾被人當面勸告不要賣，也可能就是遭他檢舉。（圖／記者白珈陽攝）



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老闆娘表示，自2017年起從外地搬來台中創業，2018年就開始屢屢遭到檢舉，相關單位已經「從頭到尾，翻來翻去檢視」，難道這樣還不夠合格？老闆娘無奈說，除了環保局、消防局還有國稅局，但是營業額根本沒超過20萬，甚至電力公司也來了，懷疑是有人要把我們趕走。

至於是否知道是遭誰檢舉？老闆娘說，「當初有人跟我們說不要賣臭豆腐，還指手畫腳地要求不要擺桌子」，但店是自己的，要怎麼做都可以，懷疑就是遭對方檢舉，不過檢舉人會被保護個資，無法確定。現今只能盡力配合政府規定，像是抽油煙機等設備，就花費了10多萬，完全符合規範，異味也有被檢測，20公尺範圍並無超標，相關數據都有公告在店前。

老闆娘強調，因為不是台中人，不可能跟人結怨，當初來台中開業，是想要在晚年做自己有興趣的事情，不料遇到檢舉達人，相當委屈。