被查到懷疑人生！台中知名臭豆腐被檢舉破百次　市府說話了

▲台中臭豆腐店被檢舉破百次，台中市環保局統計，經統計110年9月7日前遭陳情52次。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

台中中華夜市一間知名臭豆腐，老闆在店面貼出，4年來被檢舉破百次，從環保局、國稅局、都發局、消防局、電力公司、警察局、衛生局等，直言「無奈，真是無奈，賣臭豆腐錯了嗎？霸凌別人可以嗎？有必要檢舉7、80次？」對此，台中市政府統計，以環保局為例，光在110年9月7日前，該店家就遭陳情52次，其後在110到111年仍持續遭陳情24次，但未發現污染環境情事。

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▲遭人檢舉破百次的台中知名臭豆腐店，以臭豆腐外皮酥脆、內軟聞名。（圖／記者白珈陽攝）



該間臭豆腐店在網路評價不錯，約4.6顆星，網友推薦臭豆腐外，還有臭薯條。環保局表示，經查環境部環保公害系統，今(112)年度僅接獲一件陳情；環保局會同業者稽查，作業區設有收集設備，經收集後由靜電式油煙防制設備處理，再由管線拉至5樓排放；以手持式異味測量未有異常數值，業者於稽查當時出示保養紀錄，除向業者既進行法令宣導，也提醒業者妥善維護設備，共同維護該區環境品質。

▲該間臭豆腐店位在知名台中中華路夜市上。（圖／環保局提供）



環保局補充，該間臭豆腐店在100年9月前經多次陳情，稽查人員未發現污染環境情事；但陳情人持續大量陳情，遂於110年9月7日依相關民眾陳情案件處理作業規定，針對相同陳情案由僅受理但不再予處理。經統計110年9月7日前遭陳情52次，其後在110~111年仍持續遭陳情24次(110年23次、111年1次)，稽查人員多未前往查核；另今年5月經再次陳情，因與前次稽查近3年，稽查同仁為了解相關汙染防治設施是否正常操作，故前往稽查，當次仍未見有異味汙染超標情形。

另外，台中市食品藥物安全處表示，食安處在110年8月6日接獲檢舉臭豆腐店環境髒亂，已在當年8月10日完成稽查，缺失項目為未出示體檢表及食材未離地放置等；經開立限期改善通知書，已於同年8月26日完成複查合格，至今皆未接獲有其他陳情檢舉案件。