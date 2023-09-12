1500發國慶焰火9／18晚間試放　盧秀燕公布5大觀賞點

▲國慶焰火9/18晚間21:10試放，官方公布5大觀賞點。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

2023國慶焰火回歸台中！台中市政府市長盧秀燕宣布，9月18日晚間9時10分將於中央公園進行5分鐘、1500發焰火彈的試放，為讓市民一睹為快，市府已規劃中央公園等5處「試放建議觀賞點」，包括中央公園北側（停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區）、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等，市府屆時將派員評估視野合適度推薦給民眾。

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▲盧秀燕今天在市政會議上公布國慶焰火相關訊息。（圖／記者 游瓊華攝）



盧秀燕指出，今年雙十國慶焰火系列活動10月9日至10日將於中央公園隆重登場，一連2天與民眾歡慶國家盛典，9月18日將試放焰火，讓民眾先睹為快。國慶焰火試放當日，將實施部分道路交通管制，其中「作業(佈彈)管制區」自9月18日中午12時起至焰火施放結束止，管制路段包含中科路(經貿五路至敦化路二段)、啟航東路(啟航二路至啟航一路)、啟航路(啟航二路至敦化路二段)等。

另「施放(落焰)管制區」則於焰火施放前後進行管制，自晚間8時起至焰火施放結束止，管制路段包含中科路（經貿五路至大鵬路）、凱旋路（僑大八街至凱旋八街）及敦化路（凱旋路至經貿路一段）等，管制期間人車均禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。

▲交通局也公布918管制範圍，提醒民眾留意。（圖／台中市政府提供）



交通局提醒，配合國慶焰火試放，部分公車及iBike站點將進行管制，其中市公車路線6、6副、25、88、525、綠4配合交通管制路段將進行改道，詳情可至台中市公車動態資訊網頁 及台中公車APP ( https://citybus.taichung.gov.tw/ )查詢；另iBike站點除「經貿五僑大八街口站」、「觸覺體驗區(經貿五路)站」、「自我體驗區(僑大八街)站」、「敦化凱旋路口站」、「中央公園(遊客服務中心)站」5站暫停營運外，其餘站點維持正常營運，相關資訊可至微笑單車官方網站 ( https://www.youbike.com.tw/region/i/ )查詢。