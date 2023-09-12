加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

記者白珈陽／台中報導

台中市第二警分局育才派出所日前出現一隻加菲貓（異國短毛貓），原來是有民眾看見貓咪呆坐在一中商圈馬路上，給抱給摸相當親人，細看發現脖子戴有項圈且繫著名牌，應是有人飼養，熱心將其帶到派出所等待認領。警方循線找到飼主，2名年輕女子進到所內便對著貓咪嬌嗔「你壞壞」，女子說她們是服飾店員，貓咪名叫「阿曼」，是店貓，猜測是趁人不注意時偷溜出店外，所幸平安無事。

▲正妹飼主感謝警方找到愛貓，比了「YA」手勢合影留念。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，育才派出所警員戴國峯，7日晚間10時許接獲民眾帶著貓咪進到所內請求協助，民眾稱在一中商圈逛街時，看見貓咪坐在馬路上動也不動，接近後發現貓咪頸部有項圈，應是有人飼養但走失。

▲▼加菲貓「阿曼」身上繫有名牌。（圖／記者白珈陽翻攝）

依規走失動物非警方業管，須通知動保處協助送往收容所安置，但戴員發現貓咪項圈繫有名牌，標明貓咪名字「阿曼」及飼主姓名、電話，立即聯繫飼主到派出所認領。

不久後，2名年輕女子現身派出所，表示她們在附近服飾店工作，「阿曼」則是她們的店貓，趁著店員不注意時偷跑出門，女子先是安撫貓咪情緒，再唸了一聲「你壞壞」訓斥，也對於警方熱忱服務，感到十分感謝。

▲2名女子現身派出所認領貓咪。（圖／記者白珈陽翻攝）

第二警分局呼籲，現代人飼養寵物的比例越來越高，對於愛貓、愛犬務必要施打晶片，並於動物醫院填具正確資料，帶著寵物外出時也要配戴上安全措施或是裝籠，以免發生遺憾；若民眾於路邊拾獲走失的寵物，可先帶至附近的動物醫院掃晶片，或通知動保處將寵物送至收容所安置，等待飼主領回。

