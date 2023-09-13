「越南老婆」要來台住　痴情男聽話辦外幣帳號...險淪詐騙共犯

▲廖姓男子被愛情沖昏頭，欲辦外幣帳號及匯款業務。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

35歲廖姓男子誤中愛情陷阱，聽信越南「老婆」要來台居住，要辦外幣帳號匯5萬美元，行員查覺異狀通報警方，員警告知此為「假交友真詐騙」欲詐帳戶的手法，再輔以真實案例，終讓廖男醒悟，放棄辦理外幣帳戶與匯款業務。

▲警方獲報趕往阻詐，說明這是「假交友真詐騙」。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德警分局四維派出所副所長黃平山、警員吳權倫於11日12時許，接獲行員通報案有疑似詐騙案，一名廖姓男子至銀行要申請外幣帳戶，稱要匯5萬元美金(約新台幣160萬)購買洋酒，行員發現廖男神情慌張、不斷察看手機，疑似遭詐騙。

警方趕至現場並經關懷詢問下，廖男才說出在交友軟體認識一位漂亮越南女生，都沒見過面，雙方加LINE交談一陣子開始以老公老婆互稱，女生以要來台灣跟廖男住要帶5萬美元、但從越南來台不能帶那麼多現金為由，叫廖男去申請外幣帳號，女方再匯款5萬美金至廖男帳號，並叫廖男申辦帳號後將帳號拍給她，並把提款卡寄過去給她。

經警方查看其LINE對話紀錄，輔以實際案例告知廖男此為典型的「假交友愛情」詐騙帳戶手法，如果把帳號跟提款卡提供給對方，就會被拿去詐騙別人，本人就會變成人頭戶詐欺犯，廖男始恍然大悟後，取消辦理申請外幣帳戶與匯款業務。警方呼籲民眾如遇到疑似詐騙案件，務必掛上電話並多方查證，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。