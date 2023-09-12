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量身施作的治療性輔具「副木」　保護受傷組織避免二度傷害

▲▼ 復健神奇小幫手「副木」小兵立大功 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲▼ 復健患者常用「副木」，避免關節變形 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

小美騎機車不小心摔車造成手臂骨折，手術後打上厚重不透氣的石膏，出院前轉介復健科職能治療，將石膏拆掉換成另一種「塑膠石膏」固定，居然十分輕盈透氣還能夠自由穿脫，後來小美發現中風的鄰居小明手腳也有穿這個塑膠石膏，小明說戴在手上的叫「手架」，穿在腳上的叫「腳架」，如果沒有戴這個，手早就打不開了，走路也會很容易跌倒，一旁賣菜的阿姨也說自己不賣菜的時候也會戴上這個輔具，避免拇指肌腱發炎的媽媽手又痛了，讓小美覺得真是太神奇了。

▲▼ 復健神奇小幫手「副木」小兵立大功 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

嘉榮復健科職能治療師林姸伶表示，讓小美嘖嘖稱奇的輔具，就是復健臨床經常使用的「副木」(Low Temperature Thermoplastic，splint )，是一種低溫熱塑的塑膠醫材，能在60~70℃的熱水中軟化，職能治療師會依據患者需求，在患部加工成型，是一種量身施作的治療性輔具，主要有保護受傷組織避免二度傷害、固定關節或傷處幫助癒合、預防因疤痕或張力造成攣縮的擺位、取代無力的肌肉維持活動，以及避免關節變形加劇等功用，因此副木經常運用在骨折固定、腦中風造成手部攣縮的固定、預防手部二度燒傷造成疤痕攣縮的擺位，或用以維持橈神經受傷後的腕部伸展。

▲▼ 復健神奇小幫手「副木」小兵立大功 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲嘉義榮民醫院林妍伶治療師說明副木特點。（圖／嘉義榮民醫院提供）

林妍伶治療師說到，副木具有製作方便快速、材質輕巧、方便穿脫及清洗的優點，而且具有良好的保護、擺位、支撐效果，是協助傷肢復原的好幫手。但穿戴副木仍需注意，每2小時記得脫下讓皮膚透氣休息，也要注意有無造成皮膚壓迫摩擦、肢體末梢是否覺得過鬆過緊，因應個別情況須由復健師修改或重製。此外，副木材質非常怕熱，只要超過50℃就會開始軟化變形，注意不要接觸熱水，也不要放置在悶熱、會曝曬到的地方。清潔副木時，可以用冷水擦拭或洗淨，若皮膚有傷口，也可使用生理食鹽水清潔，降低傷口接觸的感染風險。

嘉榮復健科主任楊立群提醒，在適當的使用及保養下，副木約可使用半年，但使用一段時間還是會受損脆化，所以民眾要好好愛惜陪伴副木，妥善使用及保養。此外，也要配合醫療人員執行個別化的復健計畫，定期回診由醫師評估復原的效果，不要擅自改變副木使用的方式及時間，才能有效達到避免關節僵硬或肌肉無力的效果，讓自己快速地恢復到正常生活。

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