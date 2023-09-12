新北三鐵警超暖心！拉小艇載腦麻兒完成三鐵賽　侯友宜感動褒揚

▲▼ 新北三鐵警王俊智超暖心，為了一圓腦麻兒三鐵夢，他在游泳項目時，全程拉小艇載腦麻兒完成比賽，新北市長侯友宜感動褒揚 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市保安警察大隊小隊長王俊智平時工作負責，勤餘時間則是熱愛運動的三鐵健將，而他除了投入運動外還曾幫助師大視障生完成半馬賽程，今年3月他遠赴台東參加鐵人三項，受到受腦麻兒童小比母親所託，協助腦麻兒進行三鐵比賽；新北市長侯友宜今12日上午主持警察局「警政工作會報」親自褒揚王員，鼓勵員警多方發展所長並發揮關懷大眾之人道精神。

新北市警察局長廖訓誠表示，王俊智平日是守護治安第一線的人民保母，脫下制服後，是名熱愛運動的三鐵健將，今年3月王俊智遠赴台東參加鐵人三項，受到腦麻兒童「小比」的媽媽拜託，全程拖著救生艇帶「小比」參加比賽，令人動容！

其是，這非王俊智次善舉，廖訓誠表示，王俊智還曾幫助一位師大視障生圓馬拉松之夢，該名視障生因而展開跑步人生，並開始其金牌之路，後來還去參加波士頓馬拉松，這名師大視障生目前已經是一位特教老師，繼續把助人愛的火苗傳承下去。

新北市長侯友宜今12日主持警察局「警政工作會報」特別褒揚王俊智，也感謝全體警察在暑假期間為保護青少年所做的努力，近期各級學校陸續開學，也可以看到上學時段有警察同仁在校門口執行護童專案。

侯友宜說，孩子是國家未來的主人翁，讓孩子能平安的到學校上學、快樂的成長，是市府給下一代的承諾，近期針對行人路權的執法也是為了讓孩子及市民通行更安全、更安心，希望透過警察同仁在治安、交通上的努力，營造給市民一個優良的環境。另外針對本週末即將舉辦的海洋音樂祭，侯友宜也請警察局針對活動的交通疏導、安全維護務必做好準備，給市民一個最精采、最安全的音樂饗宴。