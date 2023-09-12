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最新總統民調侯友宜跌第三　「在野整合」沒有郭台銘支持少一半

最新總統民調侯友宜跌第三　「在野整合」沒有郭台銘支持少一半（圖／匯流新聞網提供）

▲合成圖。（圖／翻攝自臉書）

專題中心／綜合報導

《匯流新聞網》11日公布最新總統大選民調，針對在野如何整合可以擊敗民進黨，調查結果顯示，認為不需整合郭台銘，只要國民黨與民眾黨整合就能勝選的看好度僅有19.1%；認為郭、柯、侯三人整合能勝選的看好度則高達46.6%。顯見若在野整合獨漏郭台銘，對上賴清德極度不被看好。

近期部份民調顯示，侯友宜支持度有「擊落」柯文哲變「老二」的態勢，但好不過2天又掉下來變成「侯老三」，根據《匯流新聞網》11日公布最新總統大選民調顯示，賴清德以28.4%支持率領先，柯文哲以23.4%居次，侯友宜支持度則為15.6%，仍為老三，郭台銘則獲得13%的支持度，與侯友宜在誤差範圍內。

最新總統民調侯友宜跌第三　「在野整合」沒有郭台銘支持少一半（圖／匯流新聞網提供）

▲匯流民調11日公布總統大選民調。（圖／匯流新聞網提供）

而侯友宜之所以未能與郭台銘拉開差距，原因在於國民黨支持者僅有51.7%支持侯友宜，但有19.7%支持郭台銘、11.6%支持柯文哲，也就是超過三成的國民黨認同者並不支持侯友宜。另外在年齡分布上可以發現，侯友宜在40歲以下選民的支持度僅有7.8%，遠低於柯文哲的40.1%、賴清德20.2%、郭台銘15.2%；另外40歲以上的選民也僅有19.3%支持侯友宜，遠低於賴清德的32.3%，顯見侯友宜近期拋出獨厚長者的健保免費政見並未引起共鳴。

這份調查也指出，高達65.1%的選民認為應該政黨輪替，且有50.3%的選民支持郭、柯、侯三人整合成一組對決賴清德，其中國民黨與民眾黨的支持者均有超過七成支持三人整合，與郭台銘「主流民意大聯盟」的論述相符。此外，若在野整合成一組「非綠聯盟」，其支持度高達51.4%，領先賴清德的35.3%。

最新總統民調侯友宜跌第三　「在野整合」沒有郭台銘支持少一半（圖／匯流新聞網提供）

▲民調顯示在野三人整合的勝選看好度遠高於藍白合排除郭台銘。（圖／匯流新聞網提供）

但在野應該如何整合以擊敗賴清德？調查結果顯示，若整合方式為「藍白和」、未納入郭台銘，勝選看好度僅有19.1%。而認為在野三人整合才能打敗民進黨的比例則有46.6%。再從政黨認同的角度觀察，國民黨支持者中有56.8%認同三人整合才能打敗民進黨，民眾黨支持者更高達62.3%持同樣看法。

匯流民調採合併市話與手機的大樣本調查，雖結果顯示賴清德仍居領先地位，但與第二的柯文哲差距僅有5%。而亟欲擺脫老三地位的侯友宜，仍以近8%的差距落後柯文哲；已宣布獨立參選的郭台銘則以不到3%的差距緊咬侯友宜，也顯示近期藍營一連串意圖邊緣化郭的策略並未奏效。

「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心採用電話調查方式執行，調查日期為112年9月9日至10日晚間，以電話訪問調查方式進行，採市內電話與行動電話同步進行，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾。共計完成2,145份有效樣本，其中市內電話完成1,127份，行動電話完成1,018份。市話合併手機調查使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，並依電話使用行為的比例進行併檔。抽樣誤差在95%信心水準下，市話合併手機調查為正負2.12個百分點，純市話部分為正負2.92個百分點。兩項調查皆依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

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