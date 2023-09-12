巴西蛋「誤標日期」台農認了全下架　國民黨轟賴清德還敢躲？

▲台農蛋品認了「巴西進口雞蛋誤標效期」全面下架。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

超思公司的巴西進口蛋5月30日最後裝船，效期120天，但市面上卻仍看得到台農蛋品公司的巴西進口蛋，效期竟標示至10月5日，而農業部承諾「塗食用蠟沒問題」、「噴膜處理沒問題」，結果台農蛋品公司卻於今（12日）坦承誤標效期回收下架。國民黨副發言人呂謦煒批，這證明農業部對超思巴西進口蛋從查驗、審核到護航的種種作為荒腔走板，民進黨總統候選人賴清德身為醫生，看得下去嗎？為何持續沈默閃躲？農業部長陳吉仲還適任嗎？

呂謦煒指出，巴西進口蛋爭議，不只超思公司從資本額、資金能力到金流等種種疑點啟人疑竇，現在更爆出巴西進口蛋「誤標效期」。農業部之前說，蛋在巴西最晚裝船時間為「5月底」。農業部說蛋的效期可達4個月，儘管受到外界質疑，但就算是真的，最晚「9月底」也就會到期，市面上卻出現標示「10月5日」到期的進口蛋，與農業部說法明顯兜不攏。

他進一步指出，面對外界質疑，農業部第一時間不是從嚴稽查，反而是為業者發聲，說是因為「離岸前會噴『食用蠟』保存」、「就像手機包膜」以延長保存期限，第一時間業者接受媒體訪問的時候，還公然聲稱「我們依法標示沒有問題」，直到現在才發現紙包不住火，坦承誤標效期，全面下架回收。

呂謦煒質疑，農業部從超思公司爭議發酵以來，所作所為無一不是在為超思護航，從超思公司資格爭議、明明是代收轉付卻變成代墊的金流、一顆蛋高達32元的補貼，再到陳吉仲脫口而出而不知其所在的「台支本票」，過程黑幕重重，謊言越補越大洞。到現在台農蛋品的巴西進口蛋竟連效期標示都能出包，政府的把關機制到哪裡去了？超思進口的巴西蛋儼然成為民進黨政府不可說的「小金蛋」，民進黨政府「只顧護航，不顧把關」，更讓民眾食不安心，人民只能自求多福。

呂謦煒抨擊，如今民進黨政府不該再睜一隻眼閉一隻眼只顧護航，從農業部到食藥署，都應該對整批專案進口雞蛋全面嚴格查驗，從標示、品質到廠商資格，都應嚴加查察，本次違法事實更應依照《食品安全衛生管理法》規定重罰，避免業者存僥倖心理。儼然超思發言人的陳吉仲，沒做好把關就急著護航巴西蛋，已完全不適任農業部長一職。

他並點名賴清德，身為醫生，現在更是堂堂副總統，理應守護人民健康，卻成為民進黨政府置台灣人民生命健康於險境的幫凶，應該立刻對近期巴西蛋種種爭議、以及陳吉仲的適任性，對外界清楚表態。