新北17里長拍片力挺侯友宜！　細數政績讚：是他們心目中的英雄

▲新北市里長後援會影片發布記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（12）日發布新北市里長後援會影片，由新北市的17位里長參與拍攝。影片中有里長提到，侯友宜的特質是會做事、有原則、服務不分黨派，是他們心目中的英雄。也有里長列舉侯友宜在新北市的政績，不但讓市民安居樂業，更是新北的改變。

競辦文宣組召集人陳國君、新聞組副召集人錢震宇、新北市里長後援會長許承煬及多位里長今天共同召開記者會，發布影片外，也談到過去他們與侯友宜一起共事、在基層打拚，將透過里長們的視角，告訴國人他們眼中的侯友宜，是如何在第一線為人民打拚、魄力解決基層問題。

有里長表示，人民需要一位勇敢面對挑戰、有能力解決問題的國家領導人，而面對問題、解決問題，是侯友宜一直所堅持的信念，在副市長、市長任內，始終在第一線，與里長們站在一起。

錢震宇指出，里長是最先反映民意的代表，因此侯友宜在市長任內年年進行「行動治理」，帶領局處與里長面對面，直接面對基層的心聲、魄力解決問題。對於侯友宜而言，民眾的小事，就是政府的大事，也是侯友宜最關心的事，未來也將抱持著這樣的理念與堅持，用照顧新北市民的魄力與決心，來替更多國人服務。

錢震宇也說，今天所發布的影片更像是一支紀錄片，真實的記錄里長們與侯友宜的互動，及每天的工作，因此這部影片除了是傳達里長們支持侯友宜的心聲之外，也藉由這個機會向里長致敬，感謝其平常在基層默默付出，大家都是做實事的人。

許承煬表示，侯友宜凡事都親力親為，任何事情都站在第一線，跟里長走在一起，把市長當里長做，而影片中所呈現的，都是里長最真實的心聲。未來他如果當上總統，相信也會跟全國的國民站在一起，替我們的未來來著想、打拚。

該影片共有永和保安里長許承煬、板橋華貴里長林榮彩、樹林南園里長李培鈺、新店安昌里長范姜玉嬌、萬里萬里里長王傑倫、中和頂南里長謝森儒、三重光田里長吳勝文、蘆洲復興里長李源泉、淡水鄧公里長邱美津、土城埤塘里長邱顯俊、汐止文化里長余寶聰、林口湖北里長張文清、三峽安溪里長王曼甄、五股貿商里長蕭明霞、泰山明志里長陳春祈、鶯歌永吉里長林茂哲、雙溪上林里長簡德福等17位里長參與拍攝，記者會後他們也共同齊呼「里長大團結，力挺侯友宜」，表達對侯友宜的堅定支持。

