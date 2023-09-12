高虹安「好朋友」涉介入市府標案　他籲柯文哲黨內調查：別再推諉

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書直播）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安爭議不斷，先因立委任內涉嫌詐領立委助理費遭起訴，官司還沒完，又被接連爆出入住豪宅、名車代步，更遭前文化局長錢康明影射「好朋友干政」。時代力量立委邱顯智11日直言，高虹安應該主動對外說明是否有這些跨越紅線行為。他也質疑，民眾黨沒有中評會嗎？若面對黨公職涉貪、涉入廉政事件的態度就是「我也搞不清楚」，這就是推諉卸責、毫無基本是非。

邱顯智表示，高虹安是否違反《公務員廉政倫理規範》第4點「公務員不得要求、期約或收受與其職務有利害關係者餽贈財物」，支持廉政署依《政風機構人員設置管理條例》督導新竹市政府政風處依法介入調查。

邱顯智呼籲，高虹安應該主動對外說明，有沒有接受與其職務有利害關係的餽贈，有沒有新竹市前文化局長錢康明指控的，非府內人員「常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情」、「把我約出去談新竹市跨年晚會」這些這些跨越廉政紅線的行為。

邱顯智質疑，請問民眾黨主席柯文哲，民眾黨沒有中評會嗎？不用啟動黨內調查嗎？如果民眾黨面對黨公職涉貪、涉入廉政事件的態度就是「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」，這就是推諉卸責、毫無基本是非。

邱顯智表示，政風調查不如檢調介入。時代力量上一屆、這一屆都提出增訂《不法餽贈罪》、《不法關說罪》的修法草案，請民進黨、國民黨、民眾黨一起捍衛公務廉政，讓檢調機關有法可用，讓法院有法可辦。