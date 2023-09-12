高虹安捲男友干政、白手套疑雲　他點破案關鍵：依理依法都應說明

▲新竹市長高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安爭議不斷，先因立委任內涉嫌詐領立委助理費遭起訴，官司還沒完，又被接連爆出入住豪宅、名車代步，更遭前文化局長錢康明影射「好朋友干政」。民進黨立委王定宇12日表示，單論這件事情有案件標的、指證歷歷，就像公積金案一樣，鞏固相關證詞是案情能否突破的關鍵。這些依理依法，新竹市府應該說明清楚，而檢調也應該進行瞭解。

王定宇指出，錢康明公開具名指控高虹安好友李忠庭，李忠庭也對號入座，介入新竹市跨年晚會，錢康明自認擋人財路被解職，單論這件事情有案件標的、指證歷歷，在貪污自治條例中藉勢藉端，相關單位要介入調查並鞏固相關證詞。

王定宇表示，新竹市過去沒辦過跨年晚會，這次追加預算，不足額將向民間募資，這次跨年晚會新竹縣市約好一起辦，輪辦今年換到新竹市府，跨年晚會規模應該相當大，高虹安男友介入協調，到底在協調什麼？

王定宇直言，一般跨年晚會7、8月就要搶好卡司，時間上相當趕，向民間募款部分是否包含建商、要不要進到公帳？這都牽涉法律層次，若是進到文化基金會，董事長就是高虹安，內部人馬都是宣明智的影子，新竹市府於公於法都必須說明清楚。

王定宇表示，竹縣急著向新竹市詢問進度，而錢康明不讓不當外力介入，導致進度延遲和自己的去職，案情顯然不單純，不只是政風處、新竹地檢也要介入了解整個過程，最近遭到解職的副市長蔡麗清、文化局長跟教育處長是否都相關？

王定宇指出，錢康明指出高虹安辦公室主任及多名秘書都被李忠庭約出去談，到底是談哪些事情？就像公積金案一樣，鞏固相關證詞是案情能否突破的關鍵。這些依理依法，新竹市府應該說明清楚，而檢調也應該進行瞭解。