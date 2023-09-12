OL搭捷運「26萬現金」整袋掉了！　結局暖心

▲捷運板南線。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃聖庭／台北報導

一名女子日前搭乘捷運出站後，發現攜帶26萬元現金的灰色袋子消失，所幸捷運清潔人員打掃車廂時尋獲，立刻通報捷運警察隊到場處理。經員警調閱監視器及查證後，順利協助失主領回26萬元現金。

該女先前揹了3個袋子於江子翠站搭乘捷運，上車後將其中1個裝有現金的灰色袋子放在左手邊座位上，後於頂埔站下車時，一時迷糊將該袋子遺落，返回公司途中發現袋子不見後，急忙四處尋找。捷警調閱該列車監視器影像，並同時詢問捷運板南線沿線各站有無旅客尋找相類似物品，不久後捷運公司客服回報有女子稱遺失一只提袋，捷警立即聯繫上該女子，該女主動告知提袋外觀為灰色，內容物為2本雜誌及捆成3捆的26萬現金，與清潔人員拾獲的提袋外觀及內容物吻合，終於在一小時內找回遺失款項。此時女子一顆懸著的心終於可以放下，對於能迅速找回該遺失物表示十分感謝警方努力協尋，對員警熱心協助不斷表達謝意。

捷警呼籲，旅客搭乘捷運時，應隨時注意自己身邊的物品是否在視線範圍內，離開月台、車廂、廁所或離開捷運範圍時，也應記得檢查隨身物品有無攜帶，若不慎將物品遺失，切勿慌張，請詳細回想搭乘路線與時間點，可就近請捷運公司站務人員或捷運警察協助找回。