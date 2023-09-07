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調查局高官是捷運痴漢！5分鐘強襲2正妹下體　詭辯遭打臉起訴

▲▼2女在捷運上遭調查局官員猥褻，警員第一時間到場處理。（圖／翻攝畫面）

▲調查官邱享坤(背對)在捷運上連續猥褻2女，在台北車站下車時遭警員第一時間攔查。（資料照／翻攝畫面）

記者劉昌松／台北報導

調查局前總務處科長邱享坤，涉嫌在去年底搭乘台北捷運時，在短短2個車站的距離、不到5分鐘時間內，連續伸手朝2名站在他後面的妙齡女觸摸下體，第1名受害人閃躲後，看到第2名女子神情有異，2女相互確認遭遇後立即按車廂對講機找站務人員報警，台北地檢署7日依2個強制猥褻罪將邱享坤提起公訴。

邱享坤曾任調查局秘書室機要事務科科長，2021年接任總務處檔案科科長，被爆出涉嫌在捷運上對女性不禮貌的癡漢行為後，已經因有損局譽為由，被調離科長職務。

根據起訴書，邱享坤在2022年12月29日上午9點，從江子翠站搭上捷運板南線往台北方向時，見A女獨自1人搭車，就故意站到A女的左前方，然後以手伸向後方，觸碰A女下體，A女立刻驚覺閃躲，並以手阻擋，但邱享坤仍持續伸手探摸，直到A女拿起皮包擋在身體前面才停止。

▲▼調查局官員邱享坤涉嫌在台北捷運內猥褻正妹。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲邱享坤被起訴2個強制猥褻罪。（資料照／記者邱中岳翻攝）

後來捷運列車抵達龍山寺站，乘客上下車後，邱享坤又發現後面另有1名B女，竟然轉移目標，把手伸向B女下體，此時車上人數眾多，較為擁擠，B女閃避空間有限，只能暗自忍受，直到列車到西門站，大多人下車後，B女趕快逃到另一側車門躲避。

B女受害的經過都被A女看到，因此在B女神態有異地改換站位時，A女上前詢問，2女確認都遭到非禮，立即按下車廂內的緊急對講機，向站務人員求救，並在邱享坤在台北車站下車時，攔下邱享坤，報警將他逮捕。

據了解，邱享坤在案發之初始終否認犯行，辯稱自己當時只是在滑手機，沒有碰到被害女子，但因2名被害人指證歷歷，加上監視畫面可證明邱男與2女在車廂內移動過程，檢察官依2個強制猥褻罪將邱享坤提起公訴。

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