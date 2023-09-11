軍官夫「全裸纏女下屬」！700萬和解卻脫產裝死　妻告小三還慘輸

▲校級軍官偷吃女下屬共築愛巢，遭元配抓姦2人幾乎全裸共躺一床，簽下700萬和解書後只賠50萬就脫產裝死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／新竹報導

戴姓元配發現官拜校級的陳姓軍官丈夫偷吃邱姓女下屬，並前往他們私設的愛巢抓姦，撞見2人「幾近全裸」躺在床上，陳男與元配簽下700萬元和解書，但只付了第一期50萬後就不聞不問、脫產殆盡，元配憤而對邱姓小三提告，要求負連帶賠償責任求償50萬，但法官審後，認為陳男先前已賠過50萬，元配債權已獲清償，因此不能再向邱女求償，裁定駁回告訴。

戴女主張，陳姓丈夫（現已離婚）是校級軍官，2021年10月間她發現丈夫返家神色有異，要求檢查手機，赫然發現丈夫與下屬邱姓女軍官互傳曖昧簡訊，當下便告誡應該以家庭為重，丈夫也保證不會與其他女子產生情愫，沒想到之後丈夫就開始處處提防她，從營區返家之後，竟帶著手機躲進廁所裡。

戴女警覺不對勁，於是找來徵信社人員幫忙，果然抓包丈夫利用他能自由出入營區的權力，在外與邱女租屋同居，2022年4月7日她親自登門質問，一開門竟撞見2人衣衫不整幾近全裸，丈夫眼見瞞不住才坦承外遇；後來夫妻倆對簿公堂，丈夫簽下700萬元和解書，卻只賠了50萬元就不再履行、也脫產殆盡，戴女認為邱女是丈夫的外遇對象，自然也應承擔700萬的一半350萬，但她決定對邱女求償50萬元。

邱女則辯稱，陳男簽立離婚協議書時，已當場將「免除邱女關於侵害配偶權之侵權行為之責任」列為條件，戴女既然同意，自然不能再對她提告求償；退一步來說，她與陳男並未同居，也沒有發生性行為，戴女單獨對她求償50萬元顯然過高，以往類似案件求償金額也才10萬元左右，因此希望法官駁回告訴。

新竹地院法官認為，邱女明知陳男已婚，仍與對方「衣衫不整」共處一室，確實侵害到戴女的配偶權，衡量雙方身分、地位、經濟狀況等因素，求償金額應為40萬元比較適當。

法官接著表示，邱女與陳男應負連帶賠償責任，既然陳男已經給付50萬元，戴女的債權視同獲得清償，因此不能再對邱女索賠，最終裁定駁回戴女告訴，全案仍可上訴。