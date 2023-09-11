　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍官夫「全裸纏女下屬」！700萬和解卻脫產裝死　妻告小三還慘輸

▲情侶,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲校級軍官偷吃女下屬共築愛巢，遭元配抓姦2人幾乎全裸共躺一床，簽下700萬和解書後只賠50萬就脫產裝死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／新竹報導

戴姓元配發現官拜校級的陳姓軍官丈夫偷吃邱姓女下屬，並前往他們私設的愛巢抓姦，撞見2人「幾近全裸」躺在床上，陳男與元配簽下700萬元和解書，但只付了第一期50萬後就不聞不問、脫產殆盡，元配憤而對邱姓小三提告，要求負連帶賠償責任求償50萬，但法官審後，認為陳男先前已賠過50萬，元配債權已獲清償，因此不能再向邱女求償，裁定駁回告訴。

戴女主張，陳姓丈夫（現已離婚）是校級軍官，2021年10月間她發現丈夫返家神色有異，要求檢查手機，赫然發現丈夫與下屬邱姓女軍官互傳曖昧簡訊，當下便告誡應該以家庭為重，丈夫也保證不會與其他女子產生情愫，沒想到之後丈夫就開始處處提防她，從營區返家之後，竟帶著手機躲進廁所裡。

戴女警覺不對勁，於是找來徵信社人員幫忙，果然抓包丈夫利用他能自由出入營區的權力，在外與邱女租屋同居，2022年4月7日她親自登門質問，一開門竟撞見2人衣衫不整幾近全裸，丈夫眼見瞞不住才坦承外遇；後來夫妻倆對簿公堂，丈夫簽下700萬元和解書，卻只賠了50萬元就不再履行、也脫產殆盡，戴女認為邱女是丈夫的外遇對象，自然也應承擔700萬的一半350萬，但她決定對邱女求償50萬元。

邱女則辯稱，陳男簽立離婚協議書時，已當場將「免除邱女關於侵害配偶權之侵權行為之責任」列為條件，戴女既然同意，自然不能再對她提告求償；退一步來說，她與陳男並未同居，也沒有發生性行為，戴女單獨對她求償50萬元顯然過高，以往類似案件求償金額也才10萬元左右，因此希望法官駁回告訴。

新竹地院法官認為，邱女明知陳男已婚，仍與對方「衣衫不整」共處一室，確實侵害到戴女的配偶權，衡量雙方身分、地位、經濟狀況等因素，求償金額應為40萬元比較適當。

法官接著表示，邱女與陳男應負連帶賠償責任，既然陳男已經給付50萬元，戴女的債權視同獲得清償，因此不能再對邱女索賠，最終裁定駁回戴女告訴，全案仍可上訴。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了
營養午餐藏「金屬針管」　北市碧湖國小：罰業者1.6萬
足球賽中吞黃牌！英球員竟舉「UNO迴轉卡」反擊　爆笑畫面曝光
快訊／欺騙蔣萬安？北市怒批：基泰「還沒匯1億元」救災費
快訊／蔣萬安再出手！　第二波假扣押2億元
公館餐廳老闆廁所偷拍！　已4女報案
快訊／台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」
夫妻困車內活活溺死！　家屬悲慟：早說過別做了
找到原因！鮪魚用變頻冷氣「電費仍破1.9萬」　被神人揪出3問

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

軍官夫「全裸纏女下屬」！700萬和解卻脫產裝死　妻告小三還慘輸

選妃級美女荷官雲集！台中這賭間拚場金錢豹　警抄出5600萬賭資

女業務陪外商品威士忌！男友飯店大廳苦等一夜　結局讓人怒了

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

赴梅山賣養樂多…嘉義夫妻困車內溺斃！家屬悲慟：早說過別做了

公館美式漢堡店老闆偷拍女員工如廁　不忍了！4人已報案

連續大雨北大武山兩處崩塌　步道+山屋暫停開放至9／21

真的ㄎㄧㄤ了！21歲爆乳傳播妹抽K菸直播　警察來敲門

叫小一女生「蹲地尿尿」背英文　她寫注音揪變態淫師偷拍5童

誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

軍官夫「全裸纏女下屬」！700萬和解卻脫產裝死　妻告小三還慘輸

選妃級美女荷官雲集！台中這賭間拚場金錢豹　警抄出5600萬賭資

女業務陪外商品威士忌！男友飯店大廳苦等一夜　結局讓人怒了

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

赴梅山賣養樂多…嘉義夫妻困車內溺斃！家屬悲慟：早說過別做了

公館美式漢堡店老闆偷拍女員工如廁　不忍了！4人已報案

連續大雨北大武山兩處崩塌　步道+山屋暫停開放至9／21

真的ㄎㄧㄤ了！21歲爆乳傳播妹抽K菸直播　警察來敲門

叫小一女生「蹲地尿尿」背英文　她寫注音揪變態淫師偷拍5童

誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了

屁孩試吃1次狂拿4盤！被阻嗆「我爸會打死妳」　她嘆：猴子生猴子

58歲超大咖歌王「成周杰倫師弟」　逆天近照曝光嗨喊：最棒生日禮

女律師爆血陳屍家中！　反對賣房「遭老公殺死」藏屍36小時

梁佑南、方文琳和女兒同台飆演技　于齊薇緊張：我媽演太好

陸委會、策進會舉辦「台港澳學生職涯啟航培訓營」

威力同25核彈爆發！摩洛哥強震「建築一秒碎裂」　民眾尖叫狂逃

快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了

吃完湯圓「虛脫無法動彈」！　蕭彤雯驚覺味精過敏：神奇的毛病

台南登革熱居家「噴藥消毒」　慈愛獸醫院長：貓無法代謝先隔離

跟鄰居「只隔1矮牆」照片曝…真的超近！眾人看傻：頭痛了

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

酒駕視角曝！網紅遭撞淚等未婚妻開刀

情侶臥室亡　警消破門「寵物狗衝到遺體旁」陪伴

即／嘉義土石流沖進喪家！往生者遺體找到了

女騎士樹蔭下躲太陽遭檢舉噴1萬6！警撤單了

誤把特戰老兵當通緝犯！警民互毆全身傷　檢全起訴

遊艇版李宗瑞涉下藥性侵　狼狽落網

今天就要出殯！嘉義土石流沖進喪家　一早開挖找遺體

夫妻賣養樂多困車內溺斃　家屬慟：早說過別做了

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館突襲倒閉！廠商衝去回收設備

新北19歲男遭16人打死　揭詐團虐殺脫幫者內幕

更多熱門

相關新聞

桃園人妻豁出去　PO「51歲親媽照」

桃園人妻豁出去　PO「51歲親媽照」

日前一名桃園人妻在「爆料公社」發文，大爆27歲的老公跟51歲的親媽搞上，引來數萬名網友議論。人妻8日曾表示，雖沒有照片與影片，但她也只是想把事情鬧大，「沒有人會編出這種有病的故事。」這兩日她再度發文，「我來更新照片以及目前新況，我不再管別人怎麼想怎麼看我了，他X的施暴者都不覺得這是個錯了，我擔心什麼 ？」

人夫被綠！妻愛撫「羞喊弟弟名」

人夫被綠！妻愛撫「羞喊弟弟名」

妻誆罹癌住健身教練家健康運動！夫怒告吞敗

妻誆罹癌住健身教練家健康運動！夫怒告吞敗

劈腿女友鄰居！男「想再來一次」慘被打臉

劈腿女友鄰居！男「想再來一次」慘被打臉

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

關鍵字：

軍官偷吃下屬外遇

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面