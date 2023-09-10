　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他劈腿女友的鄰居！直呼健身教練太性感　「想再來一次」慘被打臉

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲男子自曝劈腿故事，還大讚外遇對象身材很好，想再來一次。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名男子投稿戀愛專欄表示，雖然和女友穩定交往中，但在一次烤肉聚會上，他禁不住誘惑和女友的鄰居發生性關係，對方是一名女健身教練，不但身材迷人還主動調情，沒想到，隔天女方只當作一夜情，他心裡想的卻是「再來一次」，不曉得是否該向女友坦白。專家則建議他，在決定好怎麼做之前別再靠近女鄰居了。

這名22歲男子將自己的「偷吃故事」投稿到英國太陽報戀愛專欄「Dear Deidre」，尋求兩性專家的意見。他提到女友23歲，第一次與她約會的時候，感覺自己就像中了樂透，女友既善良又忠誠，兩人相處愉快。然而，男子說「意志力從來都不是我的強項，我在另一位鄰居的烤肉會上敗給了誘惑。」

男子當天喝得太醉，女友隔天要上班所以提早回家，不料女友一離開，擔任私人健身教練的24歲女鄰居就開始找他調情，酒後邀他共舞，過程中身體越靠越近，女鄰居磨蹭他的大腿。男子表示，對方身材迷人，他也很欣賞她的自信，「我簡直不敢相信我的好運氣」。他還說，希望其他鄰居都喝醉了，否則總會有人曝光此事。

在女鄰居的邀約下，男子進到對方的公寓，發生性關係，他認為這感覺比和女友在一起時更棒，隔天醒來他很內疚，但女鄰居沒有任何反應，還說只是一次酒後亂性，要他別因此失眠。不過，男子糾結的是，自己似乎對女鄰居產生感情，無法停止幻想和鄰居再次做愛，提問是否應該告訴女友。

專欄筆者回覆男子，應該先問問這次劈腿是否只是一次令人後悔的事，會不會擔心因此失去女友，還是這段關係其實已經走到盡頭？誠實雖然可以減少男方的罪惡感，卻會對女方造成傷害，但若真的覺得其他人會通風報信，那還是自己跟女友坦白來得更好。文末也建議男子，在做出決定之前，不要再靠近這位性感的女鄰居了。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
災損最多3億！基泰「拿得出80億元實力」　3種現金流曝光
快訊／國家警報響！　大雷雨轟5地
合建意向書遭批　基泰總座：如此負責做，結果被說趁火打劫
快訊／基泰總座哭了！　拿手帕拭淚
基泰總座：事發前談過重建「當時1坪換0.7坪」　少數幾戶不同
快訊／雨彈升級！豪雨炸2地　9縣市豪大雨特報
林凱威退出！吳念庭替補打亞運　首次與父親出征
25戶重建要賠2.4億！基泰建設曝「塌陷主因」：超乎預期

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

摩洛哥「建築藏致命傷」一晃就倒！　專家：2千死不意外

強震10秒像世界末日毀了！摩洛哥山村房屋倒塌　拉出遺體災民哭泣

他劈腿女友的鄰居！直呼健身教練太性感　「想再來一次」慘被打臉

誰算錯？摩洛哥7.2規模地震美國卻估6.8　專家給答案了

日本陸生撿到皮夾「討20萬作報酬」　遭拒怒喊：當中國人要飯的？

摩洛哥強震世界領袖哀悼　艾菲爾鐵塔熄燈致哀

馬斯克與前歌手女友「密生第3胎」！　成10個孩子的爸

摩洛哥土地每年只移動0.4公分！　專家：板塊緩慢碰撞仍爆致命強震

全家喪命僅他獨活！3女兒遺體一具具拉出　摩洛哥男痛苦蜷縮瓦礫前

歷史地標毀了！摩洛哥12世紀清真寺淪廢墟　驚人對比曝光

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

基泰出包！整棟民宅將拆除　蔣萬安：公辦都更方式重建

摩洛哥「建築藏致命傷」一晃就倒！　專家：2千死不意外

強震10秒像世界末日毀了！摩洛哥山村房屋倒塌　拉出遺體災民哭泣

他劈腿女友的鄰居！直呼健身教練太性感　「想再來一次」慘被打臉

誰算錯？摩洛哥7.2規模地震美國卻估6.8　專家給答案了

日本陸生撿到皮夾「討20萬作報酬」　遭拒怒喊：當中國人要飯的？

摩洛哥強震世界領袖哀悼　艾菲爾鐵塔熄燈致哀

馬斯克與前歌手女友「密生第3胎」！　成10個孩子的爸

摩洛哥土地每年只移動0.4公分！　專家：板塊緩慢碰撞仍爆致命強震

全家喪命僅他獨活！3女兒遺體一具具拉出　摩洛哥男痛苦蜷縮瓦礫前

歷史地標毀了！摩洛哥12世紀清真寺淪廢墟　驚人對比曝光

勿忘苦人多！《微笑慈善會》募150萬送暖　發願辦16場送物資活動

美網落敗錯失首冠　莎芭蓮卡仍將超越斯威雅蒂登頂球后

韓劇看到一半！轉頭見「貓咪蓋被被」躺吊床睡超熟　媽放大看笑翻

遇大直民宅倒塌「躲起來」？　徐巧芯拿證據：側翼想怎麼抹都沒用

美智庫稱郭勝選對利益「最危險」　 黃士修：他們不專精民主選舉

被質疑「基泰大直基地廢了」　總經理：這是下一階段的事

跟媽搶拖鞋！汪見自己準備挨打　秒露燦笑「黏緊緊」：你捨不得啦

快訊／國家警報又響！大雷雨轟5地　暴雨炸1區

摩洛哥「建築藏致命傷」一晃就倒！　專家：2千死不意外

王彥程二軍再繳好投！先發7.2局僅失2分

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

國際熱門新聞

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

摩洛哥地震暴增至逾2000死！　全國哀悼3天

7歲女童出遊　竟找到2.95克拉鑽石

地標毀了　摩洛哥12世紀清真寺淪廢墟

全家喪命僅剩他！摩洛哥男親見女兒遺體拉出

摩洛哥6.8強震！男緊抱PS5逃出

摩洛哥山區災民沒飯吃　全村人挖墳埋屍

客機滯留機場8hrs　乘客熱到戴氧氣罩呼吸

搭機隔壁狗狗狂放屁滴口水　夫婦崩潰求退款

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

擦屁股「衛生紙用幾張」才夠？專家揭2關鍵

印尼規模6.0地震　深度僅9.9公里

馬斯克與前歌手女友「密生第3胎」！

更多熱門

相關新聞

小三吃人夫！遭冷落怨：只是你發洩的人

小三吃人夫！遭冷落怨：只是你發洩的人

高雄一名傅姓男子與林姓妻子2019年間結婚，沒想到婚姻沒滿3年就出軌，王姓小三甚至還痛罵「我這樣只是你拿來發洩懶叫的人」，抱怨感受不到愛，氣得林姓正宮一狀告上法院。高雄地院審理後，判傅男、王女須賠25萬元，全案仍可上訴。

小三想生　荒唐夫結紥換妻成全

小三想生　荒唐夫結紥換妻成全

狂交10健身教練男友！妹子踢鐵板「一定會約砲」

狂交10健身教練男友！妹子踢鐵板「一定會約砲」

新郎玩超大　深情娶妻「遭伴郎拆穿」

新郎玩超大　深情娶妻「遭伴郎拆穿」

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

關鍵字：

女鄰居一夜情偷吃女友男友劈腿健身教練

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

政府發錢！3萬元補貼「明天入帳」　5萬多人領得到

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面