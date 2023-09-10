人妻誆罹癌住健身教練家「健康運動」　夫點頭…被離婚怒告吞敗

▲新北人夫為了妻子健康，讓他借宿健身教練家，卻發現兩人偷情。（示意圖／取自圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫指控，他因妻子罹癌，答應讓她入住健身教練家中，方便接受「健康運動」指導，卻發現妻子越來越少回家，甚至和健身教練另租屋同居，最後向他提出離婚。他因考量妻子身體狀況，離婚時同意拋棄損害賠償請求權，而後卻發現妻子根本沒罹癌，還火速和健身教練再婚，怒將兩人告上法院。新北地院審理，認為人夫默許兩人來往，也已拋棄求償的權力，判他敗訴。全案還可上訴。

人夫指控，他和妻子小琪(化名)結婚10年多，今年1月離婚後，他拿到2個小孩的監護權，妻子則在11天後和健身教練阿偉(化名)再婚。阿偉本來是他們的共同朋友，去年10月妻子和友人到嘉義看全民運動會赛事，當晚入住酒店竟和阿偉同房，而後他陸續發現兩人關係不單純。

人夫指出，小琪於2020年罹癌，去年10月底藉口阿偉家離醫院比較近，以及方便接受阿偉的「健康運動」指導為由，入住到阿偉家中，他本著信任不多問，不料隔月小琪就和阿偉在新北永和租屋居住，小琪回家次數越來越少，最後於同月坦承已和阿偉同居，並提出離婚。

人夫表示，他因顧慮小琪的身體健康，希望以她心情舒適為第一優先，離婚時還在協議書上載明，願意拋棄對她的損害賠償請求權，沒想到離婚後他發現小琪根本沒罹癌，從頭到尾都是一場騙局。他被妻子和朋友共同背叛，覺得世界崩塌，還要看前妻在臉書曬恩愛，讓他忍無可忍，提告對兩人求償80萬元。

全案審理時，小琪和阿偉辯稱，兩人來往人夫都知情且同意，所以他們並沒有違法。像是去年小琪和人夫討論慶生活動後住宿事宜，她正猶豫當晚要住飯店還是阿偉家，人夫也說「我幫妳出阿」、「還是要住阿偉家」，可見2個選擇人夫都同意，而小琪單純借宿也並未逾越交友分際。另外，人夫離婚時已拋棄損害賠償的權利，也沒證據顯示他簽署離婚協議時，因考量小琪的身體狀況導致錯誤，就算有也僅是人夫自己内心的判斷，。

法官檢視相關證據，小琪南下觀看運動賽事時，人夫傳訊問「昨晚怎麼睡」，小琪表示「我和阿偉一間雙床房，我還以為大家要住一起」，只能證明兩人出遊時被安排同房，或曾為了接受阿偉「健康運動」指導借宿他家一晚，都已事先告知人夫。另外，人夫雖問小琪「你和阿偉住在一起對嗎」，她回答「嗯，現在是」，也只是小琪片面之詞，人夫並未向阿偉求證，這些都不能證明兩人在小琪離婚前就逾越正常男女分際。

法官指出，人夫離婚前曾表示「對誰比較好？」、「妳？我？還是他？」、「家永遠都在等妳，當然哪裡是家由妳自己定義」等語，但由人夫擬定的離婚協議書，仍記載雙方願意拋棄損害賠償請求權，可知無論小琪從一開始偶爾借住阿偉家，或後來是否同居，人夫都知情且默許，因而不成立侵權行為，判人夫敗訴。全案還可上訴。