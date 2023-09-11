桃園人妻豁出去　「51歲親媽照」曝光！

▲桃園人妻曝光親媽照片。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前一名桃園人妻在「爆料公社」發文，大爆27歲的老公跟51歲的親媽搞上，引來數萬名網友議論。人妻8日曾表示，雖沒有照片與影片，但她也只是想把事情鬧大，「沒有人會編出這種有病的故事。」這兩日她再度發文，「我來更新照片以及目前新況，我不再管別人怎麼想怎麼看我了，他X的施暴者都不覺得這是個錯了，我擔心什麼 ？」

「我來更新了！」爆料公社APP今（11）日分享人妻貼文，表示上一篇是寫她的震驚、迷茫、恐懼，但她事後因為無法一直重複看親媽跟丈夫的對話，所以把貼文刪除。這次會發文，是見很多人有問題，「首先，我家五個兄弟姐妹，但這件事與他們無關，他們很贊成我每個決定，不會因為是自己家人就偏私偏袒。」而對話中常提到的「阿潤」則是她的親哥哥，「我兩個姊姊、一個哥哥、一個妹妹。」

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再來是有人質疑「只網爆媽媽，老公呢？是否還在？」人妻回答男方還在，但比起老公，親媽讓她更痛心，且不網爆先生是因為她不打算離婚，「婚姻裡的每一分錢，都他X有我的一份」、「決定死耗了……何況他們都失去了工作，就是我覺得最好的報仇。」

接著，她透露這次更新也打算曝光照片，「我不再管別人怎麼想怎麼看我了，他X的施暴者都不覺得這是個錯了，我擔心什麼？」本來怕爸爸知道會受不了，「但我的一切都因為他們犯罪而有了變化，現在擔心什麼？我光腳還怕你穿鞋的嗎……」

人妻說，她先前有承諾網友會把兩人照片發出來，「很抱歉我只有賤人的，如果有人找到渣男的，拜託！與我和小孩和我家的人都無關，請不要拿我們當話題，謝謝！」還透露媽媽姓李，「目前住哪我不知道，只知道的是她剛剛回來了，找我爸求救……」

她還說，媽媽年初出過車禍，骨盆前後都上鋼板，怒曝「手術費還是我爸籌的呢！現在人整個是歪的，夠好認了吧？躺一輩子比較不會害人。」一想到媽媽跟先生搞上她更氣，「這樣也能愛愛？我就問不痛嗎？」

如今親媽跑回家求救，她隔空開酸，「開著我妹的車、我哥繳的貸款，我只是給大寶送個睡袋，還有臉偷跑回來。那也沒關係，躲我爸房間去了？還是我姊房間，跟我爸裝了可憐？然後呢？帶著我侄子和我爸去哪？騙他錢嗎？說搬出去不是你給我的補償嗎？」

最後她直呼，自己真沒看過那麼囂張的小三，「這就是我心裡一輩子的創傷，誰也不是我，怎麼知道我對他們都做了什麼？如果她不囂張，我根本不會發故事上來給大家聞香」、「負能量我吸收，需要正能量我也能給出去，請大家不要騷擾我身邊的朋友、家人們，他們有自己的生活要走」、「我必須化悲憤為力量，讓你們提防這種人！」