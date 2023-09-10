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社會 社會焦點 保障人權

丈夫與女廟友在自家工廠活春宮　妻調監視器一看崩潰

高雄一名王姓男子約女廟友到自家工廠「幹活」，事後妻子調閱監視器，目睹丈夫與小三的活春宮，崩潰怒告。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

高雄王姓鐵工廠老闆常閒暇之餘會參與廟會活動，因緣際會結識熊姓女廟友10年之久。去年中，2人深夜在王男工廠內幽會，並發生至少8次性行為，王妻覺得事有蹊蹺，調閱場內監視器，竟目睹2人在工廠內的活春宮，怒告侵害配偶權並求償151萬精神撫慰金。法院判決人夫與小三需須賠償25萬元。

根據判決書，王男的廠房是與妻子共同經營的場域，王男的妻兒也都有工廠鑰匙，不過王男仍冒著妻兒會闖進去撞見他與小三「幹活」的風險，仍數次與熊女在廠房發生數次性關係。而妻子調閱監視器驚見2人在工廠裡水乳交融的畫面相當崩潰，令她身心大受打擊。

但熊女表示，去年6月間，王男私下告知已與妻子離婚，正處單身狀態，且廟會活動王妻皆未陪同，令熊女誤信，日久生情愛上對方，期間，王男常提到工作時腰痠背痛，藉故要求熊女買藥來工廠，在工廠內情欲流動發生了關係。另外，熊女辯稱，釋字第791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪及相姦罪等規定違憲，已無配偶權存在。

而此番說法遭法官打臉，該釋字號說明僅以「刑罰手段」維護婚姻制度及婚姻關係，與憲法第23條比例原則不符；但配偶因另一半婚外情，導致配偶權益受侵害，仍可依民法規定，向不法侵害方求償。

檢警從王男與熊女二人兩段LINE對話中發現，熊女曾提及：「你老婆沒跟你說的那個大哥？」可見熊女知道王男仍與妻子存在婚姻關係，甚至為避免王妻子日後調閱通聯紀錄，熊女還刻意請王不要以手機號碼聯繫，而改用LINE語音通話。

與丈夫結婚31年的王妻得知王、熊2人曾數次於工廠內發生性行為，身心受創因此就醫，醫生診斷王妻患有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症、身心失眠等症狀；法官考量，就「撫慰金額」數額因參酌3人社經地位，王、熊婚外性行為時間，次數，及王與妻子的結婚年數，裁定王男與熊女應賠償王妻精神撫慰金25萬元。



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