妻子靠近愛撫「下秒羞喊弟弟名字」　他扮裝慶生驚覺綠炸！

▲澳洲一名男子以離奇方式發現妻子外遇。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

澳洲人夫傑克（Jake）為了替姪子慶生，裝扮成小丑娛樂家人，卻意外發現自己慘遭背叛。他穿著戲服時，妻子突然靠過來溫柔愛撫，口中所喊的，卻是他弟弟的名字。

傑克致電廣播節目「凱莉與湯米」（Carrie and Tommy）的call-in單元，分享他的離婚經歷，「2、3年前，我弟弟生病了，他原本要打扮成小丑，出席他兒子的生日派對。所以，我決定（代替他）這麼做，就這樣發現我的妻子出軌了。」

傑克回憶，妻子「走向我並開始觸碰我、撫摸我，還叫著我弟弟的名字」，他把臉部裝飾扯下來時，對方震驚不已，「下巴都快掉下來了。」

▲家人全都知道傑克弟弟與妻子外遇。（示意圖／CFP）



傑克氣得立刻開車離開派對，妻子也開車追上來，但隨即坦承與小叔外遇，「她跟上來並告訴我，這已經持續一陣子了。我質問我弟弟和其他家人，他們都知道這件事。」最終，2人離婚收場。

這段故事讓2位主持人震驚不已，節目片段披露在社群媒體後也引發熱議，鄉民一面倒力挺傑克離婚的決定，「太可怕了」、「這真是大錯特錯」、「『家人知道這一切』的事實，可能比外遇更糟糕」、「我會跟他們每一個人斷絕關係」。