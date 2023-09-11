叫小一女生「蹲地尿尿」背英文　她寫注音揪變態淫師偷拍5童

▲美語補習班楊性老師涉偷拍5名女童裙底、如廁等私密影像。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

某知名連鎖美語補習班楊姓老師，上課時就常用手機偷拍國小女童裙底風光，6月中旬更是變本加厲，要1名女童上廁所時，直接蹲地上尿尿，同時背誦英文字母，然後趁隙偷拍女童入廁，被害人母親發現後報案，檢警搜索查扣發現楊男共存有5名女童私密影片，台北地檢署11日依妨害秘密等罪起訴楊男。

據了解，楊姓男老師在位於台北市文山區的美語補習班任職約1年，與學童關係不錯，6月中旬的時候，1名國小1年級的女童要去上廁所，楊男卻要求她不要做到馬桶上，直接蹲地上尿尿，還要同時背誦英文字母，楊男就趁機把手機伸進隔間內，偷拍女童如廁。

女童覺得很奇怪，回家跟媽媽聊起一天的學習經歷，提到老師拿著手機在廁所門外的事情，父母覺得不對勁，詢問女童是哪個老師，女童不識字，只能用注音寫出楊師的名字，然後就和家長一起到警局報案製作筆錄。

警方隨即報請檢察官指揮，在7月4日搜索楊師住處等地，拘提楊男並查扣相關手機與電腦，發現除了被要求蹲地尿尿的女童外，楊男還趁著上課時，從桌下偷拍其他4名女童的裙底風光，檢察官擔心楊師有再犯之虞，向法院聲押，但被法院裁定50萬元交保候傳，最後楊男坦承犯行，不但丟了工作，也被檢察官依相關事證，依違反《兒少性剝削防制條例》、《刑法》妨害秘密等罪提起公訴。

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