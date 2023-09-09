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公館餐廳爆偷拍！老闆「廁所架手機」還蹲門口　員工抓包多人受害

公館美式餐廳爆偷拍！老闆「廁所架手機」還蹲門口　員工親抓包多人受害

▲網友出面控訴，一間位於公館商圈的美式餐廳，竟在廁所偷拍。（翻攝自爆料公社）

圖文／鏡週刊

上廁所時遭到偷拍會成為許多人心中的恐懼與陰影，沒想到8日一間位於公館商圈的美式餐廳的老闆被爆料，竟然架手機在廁所偷拍，甚至被抓包趁員工進廁所時蹲在門縫邊偷看，恐怖行徑也讓網友希望大家幫高調。

一名網友8日在「爆料公社」發文，指台北市公館商圈汀州路三段某間美式餐廳，老闆竟然會將手機放在廁所偷拍，甚至會性騷擾未成年工讀生，包括偷摸員工屁股、貼員工很近「偷頂」等，還曾被員工親自抓包，在員工上廁所的時候，蹲在門縫邊偷看。

從對話紀錄顯示，其中一名員工可能有被其他人警告，直呼「你們那樣一說我也不敢在這裡上（廁所）了」，且控訴自己進廁所洗手，結果一開門，竟然就看到老闆蹲在門口，見員工開門老闆還嚇到。

公館美式餐廳爆偷拍！老闆「廁所架手機」還蹲門口　員工親抓包多人受害

▲員工控訴老闆不僅偷拍，還會直接在廁所門口試圖偷窺。（翻攝自爆料公社）

發文者也指控，遭性騷受害者不只一位，目前都已經協同家長報案提告，且該廁所是員工與客人共用，因此發文網友也希望有去消費的網友注意，並痛批該老闆「實在是太過分太變態了」。

根據業者的臉書顯示，該間店不只販售餐點，還有桌遊、遊戲機台等設施供顧客使用，而臉書粉專擁有8千多個讚，算是小有名氣。在Google地圖上的911則評論也達4.2顆星，網友普遍評論餐點好吃、服務生很親切等，沒想到被爆出偷拍事件。

▼網友發文一間公館美式餐廳老闆會偷拍，要大家幫高調。（翻攝自爆料公社）

公館美式餐廳爆偷拍！老闆「廁所架手機」還蹲門口　員工親抓包多人受害

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