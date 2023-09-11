公館美式漢堡店老闆偷拍女員工如廁　不忍了！4人已報案

▲位於公館商圈的美式漢堡餐廳驚傳老闆偷拍女員工如廁，遭被害人揪團提告。（圖說下同／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

台北市中正區公館商圈汀洲路一美式漢堡餐廳業者，10日遭店內員工爆料涉嫌多次偷拍、性騷擾店內未成年女工讀生，PO文者指控，業者鄭男會將手機藏於廁所，蹲在洗手間門口偷窺女員工上廁所，文章透露鄭男甚至會伸出鹹豬手襲臀，該店陸續有4名女員工報案。轄區北市警中正案分局證實接獲報案，初判鄭姓業者行為涉犯性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪，將擴大追查。

據了解，該美式漢堡餐廳女員工6日晚間工作時發現遭該店負責人偷拍，女被害人心有不甘，事後與店內其他女同事私下討論後，才發現「被害人不只我一人」，如廁遭偷窺偷拍的女員工，7日凌晨在家人陪同下到新北市永和分局報案，新北警方受理報案後依單一窗口規定，轉呈轄區中正二分局續偵。





據了解，被害人發現業者偷拍後，曾與店內打工的女性前同事討論，才發現老闆前科累累，甚至有性騷前科，多趁女員工忙碌空檔如廁時藏手機偷拍，女被害人決定不再隱忍，並透過前輩邀約有類似遭遇的其他該店女同事出面報案。

轄區警方獲報後派員到該美式漢堡餐廳調查，鄭姓負責人坦承偷拍女員工如廁，但經警方檢查手機時，鄭嫌手機內並無任何不雅照片，研判鄭嫌有可能早已將偷拍不雅影音照片刪除，據信目前已有3名以上女被害人向警察報案，警方憂心還有更多被害人未浮上檯面，目前全案已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並朝性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪偵辦。

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