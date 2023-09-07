上課遭老師三角尺爆頭！9歲女童「頭骨碎裂」腦漿溢出…內情更暗黑

▲長沙一9歲女生被老師擊打致頭骨破碎。（圖／翻攝自中國青年網）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省岳麓區一家長7日在社交平台上爆料稱，女兒在博才梅溪湖小學上學期間，遭到學校男老師殘忍打傷，更被校方在沒有詳細檢查下進行縫合。截圖顯示，該家長稱，孩子被男教師打傷後，未第一時間通知自己，而是偷偷帶去醫院縫合。7日，該受傷孩子親屬稱，是一名姓宋的任課老師使用鋼化玻璃材質三角尺擊打孩子頭部。

綜合陸媒報導，貼文展示的手術病例標本袋顯示，劉女今年9歲，性別女。目前，經過近5小時的開顱手術，孩子仍處於危險期。

截圖顯示，該家長稱，孩子被男教師打傷後，未第一時間通知自己，而是偷偷帶去醫院縫合。她稱，事發2小時後，涉事老師將孩子帶到醫務室包紮未見效，送往附近醫院治療後才告知家長，「孩子頭部被鋼化玻璃戳進去5公分左右，目前孩子仍未脫離危險。」

孩子父親表示，目前學校沒有任何實質性反饋，暫不清楚自己的訴求，就只想全力搶救孩子。

此前，家長在舉報信中怒斥，這不是老師，是殺人兇手，「學校老師帶著我的孩子在沒有做任何檢查的情況下偷偷縫合，如此大的傷口，你們怎麼下的了手。我在電話裡再三懇求醫生和老師等我到了檢查後再確定方案，結果出來了，馬上開顱手術，腦漿出來了。」

▲家長的控訴信。（圖／翻攝自中國青年網）

據《揚子晚報》報導，家長指出的毆打學生男教師是一名信息技術老師，平時會教授孩子們電腦繪畫等課程，曾獲教學競賽獎項。

涉事學校工作人員表示，校方正在處理此事，具體情況不便透露，「現在公安、教育局和我們都在這里處理此事，事情不像家長傳的那樣。」

對於家長的說法，岳麓區教育局工作人員表示，目前還未掌握，具體情況正在調查中，事實清楚後續官方將會進行通報。

▼兇嫌先前上課場景。（圖／翻攝自澎湃新聞）